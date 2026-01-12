VELIKO POJAČANJE ZA TIM DUŠANA ALIMPIJEVIĆA: Bešiktaš dovodi košarkaša koji je prošle godine osvojio Evroligu
Košarkaši klub Bešiktaš koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević u završnim pregovorima je sa aktuelnim šampionom Evrope, Sertačom Šanlijem.
Kako prenosi "Jurohups", pregovori sa 34-godišnjim turskim reprezentativcem u završnoj su fazi, a Šanli bi uskoro trebalo da napusti Dubai i započne treći mandat u Bešiktašu, nakon što je crno-beli dres nosio i 2016. i 2018. godine.
Plan je da bude registrovan i za Evrokup.
Šanli je prošle sezone osvojio Evroligu sa Fenerbahčeom, prethodno i sa Efesom 2021, a trenutno u Dubaiju nema neku zapaženu ulogu.
