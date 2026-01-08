NOVO "ČUDO" DENVERA: Nagetsi bez Nikole Jokića u neverovatnoj završnici pobedili Boston (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa napravili su još jednu veliku pobedu pošto su slavili na gostovanju protiv Bostona i to bez Nikole Jokića sa 114:10.
Denver je do trijumfa stigao posle izuzetno napete poslednje deonice i serije 14:0 u poslednjih par minuta. Tako su "samleli" Seltikse i stigli do bitnog trijumfa.
Najzaslužniji za pobedu Nagetsa bio je Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 22 poena i 17 asistencija, dok je Pejton Votson odigrao meč karijere sa 30 poena.
Kod Bostona najefikasniji pojedinac bio je Džejlen Braun sa 33 poena.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
KAKAV TREJD U NBA LIGI! Atlanta se u sred meč odrekla četvorostrukog Ol-Stara
08. 01. 2026. u 08:37
VELIKA VEST: Vraća se Matijas Lesor!
07. 01. 2026. u 19:55
ZVEZDIN PROMAŠAJ PUCA VISOKO! Napadač se seli u Barselonu?
07. 01. 2026. u 19:33
KO ĆE NA MEGDAN BARSI? Madridski velikani ukrštaju koplja u polufinalu Superkupa Španije!
GRADSKI rivali Atletiko Madrid i Real Madrid ponovo će ukrstiti koplja, ovoga puta u polufinalu Superkupa Španije (20.00) koji se i ove godine održava Džedi. Ulog je ogroman, finale protiv Barselone i prilika za prvi trofej u 2026. godini.
08. 01. 2026. u 08:00
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.
06. 01. 2026. u 15:38
KAKO IZGLEDA ŽIVOT U NAJHLADNIJEM MESTU NA SVETU? Selo u kojem se automobili ne gase, telefoni ne rade, a deca idu u školu na –50°C
PROSEČNA temperatura u gradu zimi pada na -58 stepeni Celzijusa...
07. 01. 2026. u 18:20
Komentari (0)