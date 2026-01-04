"NAŠLI SMO RITAM I POBEDILI": Saša Obradović se oglasio nakon utakmice Ilirija - Crvena zvezda

TRENER košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izneo je utiske posle pobede protiv Ilirije (91:74) u 13. kolu ABA lige.

FOTO: KK Ilirija/Ales Fevzer/ABA liga

On je istakao da je ekipa u prvom poluvremenu bila uspavana, ali da je mnogo bolje bilo drugo poluvreme.

- Teška utakmica za nas posle putovanja koje nije bilo uopšte lako. Došli smo bez treninga i bilo smo malo uspavani u prvom poluvremenu. Našli smo ritam i pobedili zasluženo. Očekuje nas vrlo zahtevna nedelja, dobro je da smo pobedili i ostali zdravi - rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli B grupe ABA lige sa učinkom 8-3, a u sledećem kolu dočekaće Bosnu.

Crveno-beli će prethodno u duplom kolu Evrolige dočekati Valensiju i gostovati Žalgirisu.

