PANTER SRUŠIO REAL! Katalonci slavili u Madridu, domaćinu nedovoljno ni skoro 30 poena Hezonje
Košarkaši Barselone su savladali Real Madrid na gostovanju sa 105:100, u okviru 14. kola ACB lige.
Gosti su skoro kroz celu utakmicu imali vođstvo, ne veliko, ali su kontrolisali meč. Prelomili su utakmicu u poslednjih par minuta, i tako savladali najvećeg rivala.
Barseloni su trijumf obezbedili Kevin Panter i Nikolas Laprovitola sa po 19 poena.
Na drugoj strani, Hezonja je postigao 27 ali nedovoljno da pobeda ostane u Madridu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
04. 01. 2026. u 12:57
SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan
04. 01. 2026. u 12:05 >> 12:05
KAKVE SCENE: Sneg okovao Srbiju, a Crvena zvezda...
04. 01. 2026. u 13:22
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)