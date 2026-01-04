Košarka

PANTER SRUŠIO REAL! Katalonci slavili u Madridu, domaćinu nedovoljno ni skoro 30 poena Hezonje

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 14:34

Košarkaši Barselone su savladali Real Madrid na gostovanju sa 105:100, u okviru 14. kola ACB lige.

Foto: Profimedia

Gosti su skoro kroz celu utakmicu imali vođstvo, ne veliko, ali su kontrolisali meč. Prelomili su utakmicu u poslednjih par minuta, i tako savladali najvećeg rivala.

Barseloni su trijumf obezbedili Kevin Panter i Nikolas Laprovitola sa po 19 poena.

Na drugoj strani, Hezonja je postigao 27 ali nedovoljno da pobeda ostane u Madridu.

