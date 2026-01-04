KOMŠIJSKI MEGDAN KRAJ IBRA: Košarkaši Sloge sutra dočekuju Čačak 94
Posle kratke pauze zbg novogodišnjih praznika, utakmicama 14. kola nastavljena je prvenstvena trka u „Meridianbet Košarkaškoj ligi Srbije“.
Zavesu na ovo kolo sutra će (19.30), na parketu nove hale sportova kraj Ibra, u komšijskom odmeravanju snaga spustiti košarkaši kraljevačke Sloge i ekipe Čačak 94.
U ovaj meč Kraljevčani ulaze sa trećeg mesta na tabeli i učinkom od devet pobeda i četiri poraza, dok su gosti iz Čačka na 11. mestu sa pet pobeda i osam poraza. Ove dve ekipe do sada su odigrale šest zvaničnih utakmica, a više uspeha za nijansu je imala Sloga sa četiri trijumfa.
