Košarka

KOMŠIJSKI MEGDAN KRAJ IBRA: Košarkaši Sloge sutra dočekuju Čačak 94

Goran Ćirović

04. 01. 2026. u 11:59

Posle kratke pauze zbg novogodišnjih praznika, utakmicama 14. kola nastavljena je prvenstvena trka u „Meridianbet Košarkaškoj ligi Srbije“.

КОМШИЈСКИ МЕГДАН КРАЈ ИБРА: Кошаркаши Слоге сутра дочекују Чачак 94

G.Šljivić

Zavesu na ovo kolo sutra će (19.30), na parketu nove hale sportova kraj Ibra, u komšijskom odmeravanju snaga spustiti košarkaši kraljevačke Sloge i ekipe Čačak 94.

U ovaj meč Kraljevčani ulaze sa trećeg mesta na tabeli i učinkom od devet pobeda i četiri poraza, dok su gosti iz Čačka na 11. mestu sa pet pobeda i osam poraza. Ove dve ekipe do sada su odigrale šest zvaničnih utakmica, a više uspeha za nijansu je imala Sloga sa četiri trijumfa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)

USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)