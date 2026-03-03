Ostali sportovi

UBIJEN ALEKSANDR ČEPIKOV: Vicešampion Evrope poginuo u Ukrajini

Новости онлине

03. 03. 2026. u 17:00

RAT u Ukrajini i dalje privlači ogromnu pažnju širom planete, a najnovije vesti vezane za taj sukob, koji Rusija naziva "specijana vojna operacija", dolaze iz sfere sporta.

УБИЈЕН АЛЕКСАНДР ЧЕПИКОВ: Вицешампион Европе погинуо у Украјини

Foto: Tanjug/AP photo

Naime, jedan od najčuvenijih dizača tegova stradao je u ratnim okršajima u Ukrajini.

Ruska novinska agencija RIA Novosti objavila je o tome sledeće:

"Nagrađivani dizač tegova Aleksandar Čepikov preminuo je u Specijalnoj vojnoj operaciji.

Ovo je izvestila Brjanska državna olimpijska škola, gde je on diplomirao.

Tokom sportske karijere, Čepikov je osvajao medalje na ruskim prvenstvima, osvojivši bronzu 2010. godine, srebro 2013. godine i bronzu 2016. godine. Godine 2012. postao je ruski šampion među juniorima, a osvojio je i srebro na Evropskom prvenstvu za mlade".

Poginuo i petostruki svetski šampion!

"U zoni specijalne operacije poginio je petostruki šampion sveta u pauerliftingu, Maksim Barhatov (41) godina", glasila je vest koja je odjeknula Rusijom pre dve i po godine.

  • Prvobitnu informaciju o pogibiji Barhatova, koji je bio bivši direktor Tatišev-parka u rodnom Krasnojarsku, objavio je ruski TVK, pozivajući se na Maksimovog trenera Vladimira Kortunova.
  • Prema Kortunovljevim rečima, Berhatov je u rat otišao početkom 2023, poginuo u borbama za Bahmut još u aprilu, ali je njegova porodica o smrti saznala tek 12. juna.
  • U maju 2022 godine, kako je to objavio NGS24.ru, Barhatov je osuđen na šest godina kolonije teškog režima zbog primanja mita. (Inače, po ruskom zakonodavstvu, ustanove kazneno-popravnog sistema u Ruskoj Federaciji su: kazneno-popravne inspekcije, pritvorske kuće, naseobinske kolonije, vaspitne kolonije, sanitetsko-popravne ustanove, popravne kolonije opšteg, strogog ili posebnog režima, zatvori, kao i istražni pritvori; Za razliku od zatvora, u kolonijama se živi u velikim barakama, a pritvorenici dane provode radeći. Ne baš kao u vremenima gulaga, kada se moralo i u rudnike, već, recimo, zatvorenici šiju vojne uniforme).
  • Barhatov je u popravnoj koloniji strogog režima bio (i platio kaznu od oko 6.400 evra) jer je, kako to navodi "Sibreal", uhvaćen kako je uzeo mito u vidu automobila Lekus LKS ​​570 i Mercedes E-300, koje je dobio od izvođača Sergeja Manšina kada je radio kao šef Krasnojarskog centra za implementaciju društvenih projekata. Za to je Barhatov preduzetniku dao ugovore za održavanje ostrva Tatišev u Krasnojarsku za ukupno 60 miliona rubalja.
  • Na Svetskom prvenstvu u pauerliftingu u Češkoj 2011. godine, Barhatov je postavio svetski rekord podigavši težinu od 1072,5 kilograma u tzv. "triatlonu". 
  • Barhatov je takođe dva puta osvojio Evropsko prvenstvo u kategoriji do 120 kilograma.
  • Ovaj sportista je 2018. godine pozvan u administraciju Lenjinskog okruga Krasnojarska, i to na mesto prvog zamenika šefa administracije. U proleće 2019. bio je na čelu pomenutog gradskog Centra za implementaciju društvenih projekata, ali je nakon godinu dana upravljanja institucijom Barhatov otpušten.
  • Imajući u vidu da je poginuo u Bahmutu, a da su se tamo na strani rusije borili članovi privatne vojne kompanije (ruska skraćenica "ČVK") "Vagner", u kojoj je bilo i dosta zatvorenika (prema sajtu "Svoboda", njih najmanje 3.000) kojima je obećana sloboda ako svoj ugovor sa jedinicom odrade do kraja, verovatno se tako i Maksim Berhatov našao u borbama u kojima je i poginuo. Bahmut su ruske snage, i to upravo borci "Vagnera", stavili pod svoju kontrolu 20. maja 2023., posle borbi koje su trajale od avgusta 2022.

BONUS VIDEO: Kad himna Srbije, "Bože pravde", zagrmi u Rusiji...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: Izaći će iz senke i dići se na ustanak... (FOTO)
Svet

0 0

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: "Izaći će iz senke i dići se na ustanak..." (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je u nedelju telefonski razgovarao sa kurdskim liderima u Iraku o američko-izraelskom ratu sa Iranom i mogućem daljem razvoju događaja, potvrdila su tri izvora upoznata sa pozivima za američki portal Aksios. Tramp je kontaktirao lidere dve glavne kurdske frakcije u Iraku - Masuda Barzanija i Bafela Talabanija - dan nakon što je bombardovanje počelo u subotu.

03. 03. 2026. u 17:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA ODUŠEVILA RUSIJU! Ko, bre, neće sa Rusima? Mi, Srbi, hoćemo!

SRBIJA ODUŠEVILA RUSIJU! Ko, bre, neće sa Rusima? Mi, Srbi, hoćemo!