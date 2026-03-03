CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke.

Screenshot

Na stadionu u Gold Koustu u Australiji, u ponedeljak uveče, odigrala se scena koja je sada "obilazi" svet. Ženska fudbalska reprezentacija IRana odbila je da peva himnu svoje zemlje pre utakmice Azijskog kupa protiv Južne Koreje, u aktu tihog protesta koji je privukao svetsku pažnju.

Tišina kao protest

Igračice su stajale na ubičajeni način pre utakmice protiv Južne Koreje kada je himna "Mehr-e Havaran", počela da se čuje preko razglasa.

Ta himna je 1990. godine zamenila staru iransku, a u njoj, ovoj "novoj" tj. aktuelnoj ističe se "pogled pravih vernika", tu je i hvalospev imamu "čija je poruka utisnuta u naše duše", a spominju se i verski mučenici i, na kraju, veliča Islamska Republika Iran.

A fudbalerke Irana...

One su odbile da pevaju.

Gledale su pravo ispred sebe i gotovo se nisu micale dok su se iz australijske publike čuli i zvižuci. Kasnije, aplauz burno proslavio pobedu Južne Koreje od 3:0.

Kada se uzme u obzir da je selektorka Irana, Marzije Džafari, viđena kako se osmehuje dok je kod aut-linije posmatrala tišinu svojih igračica, a da ponosno u publici stoje i neki navijači koji drže zastavu Irana iz perioda pre Islamske revolucije, onda postaje jasno da je ovo bio svojevrsni "opozicioni akt", usmeren protiv aktuelnog državnog poretka u zemlji čija tradicija nije duga vekovima, već milenijuma.

Evo i video snimka te scene:

A defying silence



The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime.



Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 2, 2026

Zašto su fudbalerke zaćutale baš sada?

Ova tišina je posebno bila "zaglušujuća" jer dolazi nakon višestrukih američko-izraelskih napada koji su se odigrali tokom vikenda i u kojima je poginuo vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnei. Iran je uzvratio ispaljujući rakete i dronove na Izrael i regionalne zemlje koje su domaćini američkim vojnim bazama, uključujući Bahrein, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Irak i Jordan.

Američko-izraelska vojna operacija, nazvana "Operacija epska furija", usmrtila je dobar deo iranskog rukovodstva, pogotovo vojnog. A pritom, američki predsednik Donald Tramp upozorio je u nedelju da će u slučaju bilo kakve velike iranske odmazde, "ako Iran udari veoma jako", biti dočekan "silom koja nikada ranije nije viđena."

Burno na konferenciji za štampu iranskih fudbalerki

Na konferenciji za štampu u nedelju, dan pre utakmice, kapiten Zahra Ganbari i selektorka Džafari suočile su se sa pitanjima novinara u vezi sa aktuelnom situaciji. Jedan od njih upitao je o njihovim osećanjima u vezi sa sadašnjim događajima u Iranu, ali predstavnik AFC-a (Azijske fudbalske konfederacije) prekinuo je taj razgovor pre nego što je Džafarin odgovor preveden.

"U redu, mislim da je to bilo sve što se tiče Vašeg pitanja. Hvala što ste pitali. Hajde da se fokusiramo na samu utakmicu", rekao je zvaničnik AFC-a, preusmeravajući diskusiju ka fudbalskim temama.

Kada je Džafari pokušala da odgovori na farsiju, medijski predstavnik je intervenisao bez pružanja bilo kakvog prevoda. Sadržaj Džafarinog odgovora ostao je nepoznat široj javnosti, ali stoički stav tima tokom himne, koja je obično praćena pevanjem bar nekih igračica, govori dovoljno.

Fudbal u senci rata

Napadima je pogođen i sportski deo Irana, kao i čitav ostatak zemlje. Predsednik Fudbalskog saveza Irana (FSI) je, podsetimo, objavio mračnu prognozu o igranju na ovogodišnjem FIFA Svetskom prvenstvu 2026. Iran se već kvalifikovao za turnir i trebalo je da se suoči sa Novim Zelandom u Los Anđelesu u junu na početku svog rasporeda u grupi G.

"Ono što je sigurno je da nakon ovog napada ne možemo očekivati da sa nadom gledamo ka Svetskom prvenstvu", rekao je predsednik FSI Mehdi Tadž sportskom portalu Varzeš3 u nedelju. "Američki režim je napao našu domovinu, i ovo je incident koji neće ostati bez odgovora."

FIFA je takođe navela da će pratiti situaciju sa Iranom.

Nacionalni tim Irana neće se pripremati za Svetsko prvenstvo u ovom trenutku, pošto je na snazi 40-dnevni period žalosti nakon smrti vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. Međutim, ženskoj reprezentaciji dozvoljeno je da se takmiči na Azijskom kupu.

Najnovije (ratne i sportske) vesti iz Irana, ali i Izraela

Danas, tri dana nakon početka operacije "Epska furija", Iran i Izrael nalaze se u otvorenom vojnom sukobu. Iranske rakete su u nedelju ubile najmanje osam Izraelaca kada je raketna paljba pogodila Beit Šemeš, nedaleko od Jerusalima. Izraelski gimnastički tim suspendovao je sve treninge i timske aktivnosti usred protivnapada, pri čemu je Izraelska federacija gimnastike objavila saopštenje u kojem najavljuje da je nasilje izazvalo "neizbežne poremećaje."

Izvor unutar te ekipe takođe je rekao za Foks u subotu da se gimnastičari kreću od jednog do drugog skloništa od bombi od kada su počeli iranskih protivudari. Iranske napade na Izrael prate i udari na američke vojne baze širom Zaliva, dok su energetska postrojenja u Kataru zatvorena nakon napada dronovima, što je uzrokovalo porast cena energije širom sveta.

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića