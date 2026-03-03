Svet

NAJTUŽNIJA SLIKA SVETA: 165 grobova za 165 devojčica - evo gde će biti sahranjene ubijene Iranke u napadu SAD i Izraela (FOTO/VIDEO)

В.Н.

03. 03. 2026. u 11:29

MINISTAR spoljnih poslova Irana, Abas Argači, objavio je na društvenoj mreži sliku grobova u kojima će počivati 165 devojčica ubijenih u napadu Irana i Izraeal.

НАЈТУЖНИЈА СЛИКА СВЕТА: 165 гробова за 165 девојчица - ево где ће бити сахрањене убијене Иранке у нападу САД и Израела (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: x printskrin/Seyed Abbas Araghchi

- Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih mladih devojčica koje su ubijene u američko-izraelskom bombardovanju osnovne škole. Njihova tela su rastrgnuta u paramparčad. Ovako „spasavanje“ koje je obećao gospodin Tramp izgleda u stvarnosti. Od Gaze do Minaba, nevini hladnokrvno ubijeni. - rekao je 

Podsetimo, pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV.

Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj ceremoniji prisutni su nosili male kovčege i fotografije poginulih učenika.

Poginulo je 165 dece, dok je skoro 100 povređeno. Među žrtvama su i prosvetni radnici i roditelji. Napad, koji je opisan kao teroristički, uništio je školu, a gust dim se dizao iz ruševina zgrade.

Tužilac Minaba osudio je napad kao "zločinački" i "divljački".

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izrazio je saučešće, nazvavši napad "izdajničkim i nehumanim", ističući da je to još jedan u nizu zločina koje "agresor čini protiv Irana, zločin koji neće biti zaboravljen".

Do sada je više od 550 ljudi poginulo tokom napada koji su počeli u subotu, podaci su Iranskog Crvenog polumeseca.

Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.

"NE MOŽE biti sumnje u naše protivljenje ratu koji je sam izabrao Donald Tramp, a Kongres mora da koristi sve raspoložive mehanizme da ga spreči da nas dublje uvuče u ovaj sukob."

02. 03. 2026. u 07:20

