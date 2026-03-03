NAJTUŽNIJA SLIKA SVETA: 165 grobova za 165 devojčica - evo gde će biti sahranjene ubijene Iranke u napadu SAD i Izraela (FOTO/VIDEO)
MINISTAR spoljnih poslova Irana, Abas Argači, objavio je na društvenoj mreži sliku grobova u kojima će počivati 165 devojčica ubijenih u napadu Irana i Izraeal.
- Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih mladih devojčica koje su ubijene u američko-izraelskom bombardovanju osnovne škole. Njihova tela su rastrgnuta u paramparčad. Ovako „spasavanje“ koje je obećao gospodin Tramp izgleda u stvarnosti. Od Gaze do Minaba, nevini hladnokrvno ubijeni. - rekao je
Podsetimo, pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV.
Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj ceremoniji prisutni su nosili male kovčege i fotografije poginulih učenika.
Poginulo je 165 dece, dok je skoro 100 povređeno. Među žrtvama su i prosvetni radnici i roditelji. Napad, koji je opisan kao teroristički, uništio je školu, a gust dim se dizao iz ruševina zgrade.
Tužilac Minaba osudio je napad kao "zločinački" i "divljački".
Predsednik Irana Masud Pezeškijan izrazio je saučešće, nazvavši napad "izdajničkim i nehumanim", ističući da je to još jedan u nizu zločina koje "agresor čini protiv Irana, zločin koji neće biti zaboravljen".
Do sada je više od 550 ljudi poginulo tokom napada koji su počeli u subotu, podaci su Iranskog Crvenog polumeseca.
Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.
Preporučujemo
STEFAN HITNO EVAKUISAN IZ IRANA! Kakva drama bivšeg fudbalera Partizana na Bliskom istoku
03. 03. 2026. u 10:31
MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Napad na Iran znači rast cena i inflaciju u Crnoj Gori
03. 03. 2026. u 16:30
SVE GORI NA BLISKOM ISTOKU: Sirene zavijaju širom Izraela, počeo novi napad; Iran silovito udara po američkim bazama (FOTO/VIDEO)
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 22:56
OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika
SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.
01. 03. 2026. u 19:16
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)