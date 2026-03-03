600 RUSA BLOKIRANO U IRANSKOJ NUKLEARKI: Napad bi bio katastrofa - "Potpuno prekinut kontakt sa vrhom"

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov saopštio je da se u nuklearnoj elektrani Bušer u Iranu trenutno nalazi više od 600 ruskih državljana.

Foto: Printscreen/Jutjub/ On Demand News

On je upozorio da je komunikacija sa rukovodstvom iranske nuklearne industrije potpuno prekinuta, dok bi eventualni napad na samu elektranu izazvao katastrofu regionalnih razmera, piše TASS.

Evakuacija osoblja pod vojnim udarima

U postrojenju se trenutno nalazi tačno 639 ruskih državljana. Deca su već uspešno evakuisana, a u kampovima je ostao manji broj žena koje su odbile da odu kako bi ostale uz svoje muževe.

"Čim vojna situacija dozvoli i dođe do pauze između udara, evakuisati ćemo još oko 150 do 200 ljudi“, izjavio je Lihačov. On je naglasio da su autobusi spremni i rute utvrđene, ali je predsednik Vladimir Putin obavešten da će za samu realizaciju evakuacije biti neophodna čvrsta politička podrška kako bi se osigurao bezbedan prolaz.

Muk iz Teherana: Pogođena ključna postrojenja

Situaciju dodatno otežava potpuni prekid komunikacije sa iranskim kolegama.

"Nažalost, izgubili smo kontakt sa celokupnim vrhom iranske nuklearne industrije - ne javljaju se na telefone niti odgovaraju na mejlove. Fizičko stanje tih ljudi nam je trenutno nepoznato“, upozorio je Lihačov.

Rosatom potvrđuje da su izvedeni napadi na postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Fordu i Natancu, kao i na veliki nuklearni kompleks u samom Teheranu, gde se nalazi istraživački reaktor. Razmere štete u ovim objektima još uvek nisu utvrđene.

Bušer kao tempirana bomba

Direktni napad na elektranu Bušer, čiji reaktor radi punim kapacitetom, doveo bi do nezapamćene tragedije.

"Moramo razumeti da se unutra nalazi 72 tone goriva i još 210 tona istrošenog nuklearnog materijala. To je ogromna masa fisibilnog materijala. U slučaju udara, to bi bila katastrofa regionalnih razmera, što moraju shvatiti sve strane u sukobu, bez obzira na njihovu politiku“, naglasio je šef Rosatoma.

Rukovodstvo Rosatoma zatražilo je od predsednika Putina da u razgovorima sa liderima Izraela, SAD i arapskih zemalja ponovi stav o apsolutnoj neprihvatljivosti bilo kakvog rizika ili direktnih udara na nuklearne objekte.

(Kurir)

Uskoro opširnije