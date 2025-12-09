ČOVIĆ OPSTRUIŠE NOVI STATUT KSS: Podneta i sramna "familijarna" tužba

ČAK je i "Sport klub", koji je do skoro smatrao Nebojšu Čovića svojim miljenikom, osudio njegove postupke i pokazao zgražavanje. Njegove odluke kao predsednika Košarkaškog saveza Srbije ne razumeju ni oni koji su ga zdušno podržavali.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Tekst "Sport kluba" prenosimo u celosti:

- Sednica Skupštine Košarkaškog saveza Srbije, na kojoj je trebalo da budu predloženi i članovi za novi saziv Upravnog odbora, nije održana početkom radne nedelje. Okupljanje najvišeg tela je prolongirano na kraći vremenski rok, kao i formalni život Statuta, koji je većinski izglasan krajem prethodnog meseca. Ali nacionalni sport se ne igra samo loptom na nekom od terena.

Vreme je kupljeno, makar koja kašičica, makijavelističkim principom, da cilj opravdava sredstvo(a) makar kompletan scenario, čak i u hodu „pisan“, da večni Nušić pozavidi. Da nije reč o Savezu i glavnom aktu jednog od najtrofejnijih sportova, mogli bi nazdravlje da se smejemo, ovako ima gorčine. Pre je za neki vodvilj, nego za ozbiljnu organizaciju. Šta drugo reći kada Zoran Tošković, član Predsedništva KS Beograda i Nadzornog odbora KSS, kao i Rosa Ristić, delegat Skupštine KSS, tuže Savez i predsednika dr Nebojšu Čovića kao zakonskog zastupnika tražeći da se odluka o usvajanju Statuta proglasi nevažećom.

Sledi pravni epilog – privremena mera stavljanja van snage odluke o usvajanju Statuta, kao i zabrana upisa u APR. Inače, tužitelji nisu ni prisustvovali Vanrednoj sednici 24. novembra kada je 24 od pristunih 27 delegata, izglasalo novi Statut.

E, sad sledi kao bajagi komedija zabune. Oboje tužilaca je „slučajno“ povezano sa prvim čovekom Saveza, Tošković familijarno, a gospođa Ristić nekada poslovno (KK Crvena zvezda). Naravno, da ne može biti reči o sukobu interesa. To je već rezervisano za jedan nestašni triling iz sadašnjeg UO KSS (Grujin, Vuković, Kocić), koji već godinu dana učestvuje u radu tela, ali je tek od skora „primećeno“ da to nije po slovu legaliteta. Zato ponekad jesu na repertoaru predstave lutkarskog pozorišta u Sazonovoj 83. Što bi rekli: “Da se Vlasi ne dosete.“

Ali, da se vratimo Statutu, od kojih bi neki da naprave „pokojnika“, a Skupštinu „ožalošćenom porodicom“. Što je košarkaški „ustav“ kost u grlu predsedniku Čoviću, pa ga naziva „tamo nekakvim dokumentom“, koji su pravili „totalni anonimusi“, a izglasali ga delegati iz cele Srbije ogromnom većinom. Da se mnogo ne lista, član 50. i novi način izbora Upravnog odbora, koji rukovodi poslovima KSS između sednica najvišeg tela. E, pa baš na tom mestu, jasno je da predsednik više neće imati nadmoć preglasavanja. Po „spornom“ Statutu, UO čine predsednik Saveza, potpredsednik (imenuje i razrešava Skupština na predlog predsednika ili jedne trećine delegata Skupštine), pa sedam članova (predlog Regionalnih košarkaških saveza), plus četiri privrednika ili društveno- sportska radnika iz redova (ne)posrednih članova KSS na predlog predsednika ili trećine skupštinskih delegata.

Prostim računicom, postojaće maksimalno šest predsednikovih ljudi od ukupno 13. U prevodu, ograničavanje (lične) vlasti kroz sastav UO. Na žalost, fokusira i pravi mali rat na relaciji regioni (delegati Skupštine) – prvi čovek KSS.

Da li je moguće da neko ko za sebe kaže da je u košarci više od šest decenija, stvarno nema konstruktivnije i preče zadatke od opstrukcije novog Statuta, koji čeka izmene još od proleća 2024. Ili apostrofiranja opasnosti od (ne)posrednih članova košarkaške organizacije. Šta je starije, klubovi ili regioni…A zapravo, najviše boli buduće članstvo Upravnog odbora. Da se tamo neki „provincijalci“ mešaju, odlučuju ili čak stopiraju neke važne odluke. Kao da samo „elitna“ manjina zna šta je najbolje, najkorisnije za ovaj sport i, najviše ga voli. Ne bi se kladili.

Sumorno je kada predsednik najviše košarkaške institucije u zemlji ima sve manje sagovornika (saboraca) u organizaciji na brojne goruće teme (broj profesionalnih igrača, odlazak mladih u SAD, trenerska struka, samo neke od njih). Odlično se razume u košarku, ali i u male-velike (be)smislene ratove, što gumicom briše prvo…

(24sedam)