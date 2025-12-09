Košarka

OVO SE ČEKALO: Vraća se Marko Gudurić

Časlav Vuković

09. 12. 2025. u 17:09

NAJNOVIJE vesti iz evropske košarke glase da se srpski reprezentativac Marko Gurudić vraća na teren.

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji bek Fenerbahčea se oporavio od povrede i biće na raspolaganju treneru Pepeu Poeti za četvrtka i duel Olimpije Milana i Panatinaikosa koji se igra od 20.30.

Gudurić je propustio prethodne dve utakmice protiv Baskonije i Trenta, ali se vraća i spreman je da pomogne saigračima u narednim izazovima.

Ovaj 30-godišnjak iz Priboja je ove sezone stigao u Milano iz Fenerbahčea i u Evroligi prosečno beleži 8,1 poen, 2,9 skokova i 2,6 asistencija po utakmici.

Podsetimo, tim iz "grada mode" posle 14 kola u najelitnijem evropskom takmičenju ima učinak 7-7.

