OVO SE ČEKALO: Vraća se Marko Gudurić

NAJNOVIJE vesti iz evropske košarke glase da se srpski reprezentativac Marko Gurudić vraća na teren.

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji bek Fenerbahčea se oporavio od povrede i biće na raspolaganju treneru Pepeu Poeti za četvrtka i duel Olimpije Milana i Panatinaikosa koji se igra od 20.30.

Gudurić je propustio prethodne dve utakmice protiv Baskonije i Trenta, ali se vraća i spreman je da pomogne saigračima u narednim izazovima.

Ovaj 30-godišnjak iz Priboja je ove sezone stigao u Milano iz Fenerbahčea i u Evroligi prosečno beleži 8,1 poen, 2,9 skokova i 2,6 asistencija po utakmici.

Podsetimo, tim iz "grada mode" posle 14 kola u najelitnijem evropskom takmičenju ima učinak 7-7.

Olimpia Milano, emergenza in regia ma rientra Marko Guduric https://t.co/UyNr2tcdtS — Sportando Italia (@SportandoIT) December 9, 2025

