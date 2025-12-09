OVO SE ČEKALO: Vraća se Marko Gudurić
NAJNOVIJE vesti iz evropske košarke glase da se srpski reprezentativac Marko Gurudić vraća na teren.
Nekadašnji bek Fenerbahčea se oporavio od povrede i biće na raspolaganju treneru Pepeu Poeti za četvrtka i duel Olimpije Milana i Panatinaikosa koji se igra od 20.30.
Gudurić je propustio prethodne dve utakmice protiv Baskonije i Trenta, ali se vraća i spreman je da pomogne saigračima u narednim izazovima.
Ovaj 30-godišnjak iz Priboja je ove sezone stigao u Milano iz Fenerbahčea i u Evroligi prosečno beleži 8,1 poen, 2,9 skokova i 2,6 asistencija po utakmici.
Podsetimo, tim iz "grada mode" posle 14 kola u najelitnijem evropskom takmičenju ima učinak 7-7.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
