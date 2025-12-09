Košarka

NBA: DŽamal Marej igrač nedelje na Zapadu, DŽejlen Braun najbolji na Istoku

Новости онлине

09. 12. 2025. u 09:59

Košarkaš Denvera Džamal Marej proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

НБА: Џамал Мареј играч недеље на Западу, Џејлен Браун најбољи на Истоку

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaši Denvera su prošle nedelje ostvarili tri pobede i jedan poraz u NBA ligi. Marej je prosečno beležio 29,8 poena, 7,5 asistencija i 4,5 skokova po utakmici.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige proglašen je košarkaš Bostona Džejlen Braun. On je imao prosek od 34 poena, 6,7 skokova i 5,7 asistencija po meču.

Košarkaši Bostona su prošle nedelje zabeležili četiri pobede na četiri utakmice u NBA ligi.

