NBA: DŽamal Marej igrač nedelje na Zapadu, DŽejlen Braun najbolji na Istoku

Košarkaš Denvera Džamal Marej proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaši Denvera su prošle nedelje ostvarili tri pobede i jedan poraz u NBA ligi. Marej je prosečno beležio 29,8 poena, 7,5 asistencija i 4,5 skokova po utakmici.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige proglašen je košarkaš Bostona Džejlen Braun. On je imao prosek od 34 poena, 6,7 skokova i 5,7 asistencija po meču.

Košarkaši Bostona su prošle nedelje zabeležili četiri pobede na četiri utakmice u NBA ligi.

