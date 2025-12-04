A POSLE HAOSA U HUMSKOJ! Evo koga je Željko Obradović hteo za trenera Partizana

Košarkaši Partizana koji su igrali 1992. godine i osvojili titulu šampiona Evrope okupili su se u ponedeljak uveče na druženju u Beogradi!

Osim Željka Obradovića su bili i Zoran Stevanović, Branko Sinđelić, Nikola Lončar, Slaviša Koprivica, Mlađan Šilobad, Ivo Nakić, Predrag Danilović, Saša Đorđević i Vlada Dragutinović. Od aktera najvećeg Partizanovog uspeha, nije bio prisutan Željko Rebrača.

I baš je Branko Sinđelić u podkastu "Jao Mile" otkrio zanimljiv detalj sa pomenute večere, a tiče se Obradovićevog naslednika na klupi Partizana, odnosno koga je želeo da vidi iskusni stručnjak.

- Željkova želja je bila da Sale (Aleksandar Đorđević) bude taj, jer on jedini ima energiju da publiku održi na tom nivou", rekao je Sinđelić u emisiji u kojoj su još učestvovali Duško Savanović i Milutin Aleksić.

Podsetimo, Partizan će večeras od 20:45 u 14. kolu Evrolige dočekati Bajern iz Minhena u prvom meču nakon odlaska Obradovića, a ekipu će do daljeg predvoditi bivši Željkov pomoćnik Mirko Ocokoljić.

