Košarka

"E, TO JE POJAČANJE!" KK Crvena zvezda slavi! "Pao" još jedan potpis!

Новости онлине

03. 12. 2025. u 11:44

Najnovije vesti iz košarkaškog kluba Crvena zvezda obradovaće sve "delije".

Е, ТО ЈЕ ПОЈАЧАЊЕ! КК Црвена звезда слави! Пао још један потпис!

FOTO: Ata images

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Centar crveno-belih Donatas Motiejunas ostaje u klubu do kraja sezone!

Na sastanku koji je održan u utorak između predsednika KK Crvena zvezda Željka Drčelića i litvanskog centra, postignut je dogovor na obostrano zadovoljstvo da Donatas nastavi da nosi naš crveno-beli dres!

Ostanak Donatasa Motiejunasa predstavlja veliko pojačanje za KK Crvena zvezda, jer je od prvog dana dolaska u naš klub, svojim ponašanjem na terenu, van njega, liderstvom koje je pokazao u teškim trenucima, kao i radnim navikama koje su za primer i u njegovoj 36.godini, pokazao da je pravo pojačanje za naš tim - u svakom smislu.

Učinak i uticaj Donatasa Moteijunasa od trenutka dolaska u Crvenu zvezdu iz Monaka ne može da se gleda samo kroz brojke, već celokupnim utiskom koji ostavlja kao čovek, košarkaš sa velikom karijerom i kroz želju da pomogne Crvenoj zvezdi na svakom treningu i svakoj utakmici, da ostvari svoje ciljeve.

Donatas Motiejunas stigao je u naš klub početkom oktobra 2025. godine i već na prvoj utakmici sa Fenerbahčeom sa jednim timskim treningom pokazao je šta može da donese našem timu i KK Crvena zvezda i to je nastavio da radi tokom oktobra i novembra na brojnim velikim i teškim utakmicama crveno-belih", ističe se u saopštenju.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MANDIĆ OPET U BAZENU: Naše ljubitelje vaterpola osim pobede Novog Beograda raduje i što se najbolji igrač sveta oporavio od povrede
Ostali sportovi

0 0

MANDIĆ OPET U BAZENU: Naše ljubitelje vaterpola osim pobede Novog Beograda raduje i što se najbolji igrač sveta oporavio od povrede

JEDNA četvrtina i to poslednja bila je dovoljna vaterpolistima Novog Beograda da torpeduju splitski Jadran (15:10) i ostanu u trci za drugo mesto u grupi B, koje vodi u Top 8 fazu Lige šampiona. Pobednik Kupa Srbije presudan meč odigraće 11. februara iduće godine u Trebinju protiv hercegnovskog Jadrana. Ali, nije samo pobeda "vukova" obradovala naše ljubitelje sporta,već i povratak u bazen najboljeg igrača sveta Dušana Mandića, koji je sinoć igrao za Ferencvaroš protiv Breše - 13:16.

03. 12. 2025. u 13:15

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!