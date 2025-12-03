"E, TO JE POJAČANJE!" KK Crvena zvezda slavi! "Pao" još jedan potpis!
Najnovije vesti iz košarkaškog kluba Crvena zvezda obradovaće sve "delije".
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Centar crveno-belih Donatas Motiejunas ostaje u klubu do kraja sezone!
Na sastanku koji je održan u utorak između predsednika KK Crvena zvezda Željka Drčelića i litvanskog centra, postignut je dogovor na obostrano zadovoljstvo da Donatas nastavi da nosi naš crveno-beli dres!
Ostanak Donatasa Motiejunasa predstavlja veliko pojačanje za KK Crvena zvezda, jer je od prvog dana dolaska u naš klub, svojim ponašanjem na terenu, van njega, liderstvom koje je pokazao u teškim trenucima, kao i radnim navikama koje su za primer i u njegovoj 36.godini, pokazao da je pravo pojačanje za naš tim - u svakom smislu.
Učinak i uticaj Donatasa Moteijunasa od trenutka dolaska u Crvenu zvezdu iz Monaka ne može da se gleda samo kroz brojke, već celokupnim utiskom koji ostavlja kao čovek, košarkaš sa velikom karijerom i kroz želju da pomogne Crvenoj zvezdi na svakom treningu i svakoj utakmici, da ostvari svoje ciljeve.
Donatas Motiejunas stigao je u naš klub početkom oktobra 2025. godine i već na prvoj utakmici sa Fenerbahčeom sa jednim timskim treningom pokazao je šta može da donese našem timu i KK Crvena zvezda i to je nastavio da radi tokom oktobra i novembra na brojnim velikim i teškim utakmicama crveno-belih", ističe se u saopštenju.
