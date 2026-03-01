MAFINI SA MALINAMA: Zdrav slatkiš za svaki dan

Mekani, sočni i puni ukusa – ovi mafini od ovsa i jogurta sa bobičastim voćem predstavljaju savršen spoj zdravlja i uživanja. Bez belog brašna, sa prirodnom slatkoćom meda i bogatstvom vlakana iz ovsa, idealni su izbor za hranljiv doručak, užinu na poslu ili slatki zalogaj bez griže savesti.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jaja

250 gr običnog grčkog jogurta

150 gr ovsenog brašna (ili mlevenih ovsenih pahuljica)

1 kašika meda

1 kašičica mlevenog cimeta

1 kašika praška za pecivo

1 kašika maslinovog ulja

100 gr bobičastog voća

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 strprni. Pripremite kalup za mafine – stavite papirne korpice ili ga lagano podmažite.

U većoj činiji umutite jaja, jogurt i med dok se lepo ne sjedine. Dodajte maslinovo ulje i kratko promešajte. Umešajte ovseno brašno, cimet i prašak za pecivo. Mešajte samo dok se smesa ne ujednači. Pažljivo dodajte bobičasto voće i lagano promešajte da se ravnomerno rasporedi. Sipajte smesu u kalupe, puneći ih skoro do vrha. Pecite 18–22 minuta, dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Prijatno!