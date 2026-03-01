Torte i kolači

MAFINI SA MALINAMA: Zdrav slatkiš za svaki dan

Milena Tomasevic

01. 03. 2026. u 06:00

Mekani, sočni i puni ukusa – ovi mafini od ovsa i jogurta sa bobičastim voćem predstavljaju savršen spoj zdravlja i uživanja. Bez belog brašna, sa prirodnom slatkoćom meda i bogatstvom vlakana iz ovsa, idealni su izbor za hranljiv doručak, užinu na poslu ili slatki zalogaj bez griže savesti.

МАФИНИ СА МАЛИНАМА: Здрав слаткиш за сваки дан

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 jaja
  • 250 gr običnog grčkog jogurta
  • 150 gr ovsenog brašna (ili mlevenih ovsenih pahuljica)
  • 1 kašika meda
  • 1 kašičica mlevenog cimeta
  • 1 kašika praška za pecivo 
  • 1 kašika maslinovog ulja 
  • 100 gr bobičastog voća 

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 strprni.  Pripremite kalup za mafine – stavite papirne korpice ili ga lagano podmažite.

U većoj činiji umutite jaja, jogurt i med dok se lepo ne sjedine. Dodajte maslinovo ulje i kratko promešajte. Umešajte ovseno brašno, cimet i prašak za pecivo. Mešajte samo dok se smesa ne ujednači. Pažljivo dodajte bobičasto voće i lagano promešajte da se ravnomerno rasporedi. Sipajte smesu u kalupe, puneći ih skoro do vrha. Pecite 18–22 minuta, dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. 

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 57

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSNA PALENTA: Jednostavno, ukusno i drugačije
Bakini recepti

0 15

POSNA PALENTA: Jednostavno, ukusno i drugačije

Ako želite da obogatite posnu trpezu nečim jednostavnim, a ipak posebnim, ovaj recept je pravi izbor. Posna palenta, uz domaći ajvar i namaz od maslina, donosi puno ukusa i toplinu domaće kuhinje. Lako se priprema, prilagođava različitim navikama u ishrani i idealna je za doručak ili lagani obrok tokom dana.

26. 02. 2026. u 08:00 >> 09:39

Politika
Tenis
Fudbal
Sve počinje od jednog momenta…

Sve počinje od jednog momenta…