KAKAV ŠOK U DENVERU! Nikola Jokić gleda i ne veruje šta se desilo (VIDEO)

Dalas je napravio senzaciju u Koloradu pošto je posle velike borbe savladao Denver 131:121 i pokvario još jednu nestvarnu noć Nikole Jokića. Srbin je upisao novi tripl-dabl i utakmicu završio sa 29 poena, 20 poena i 13 skokova. Ono što je još više šokiralo celu naciju je činjenica da su Nagetsi upisali četvrti uzastopni poraz kod kuće gde su uglavnom nepobedivi.

Spenser Džouns je sa 28 poena pratio srpskog centra, Pejton Votson je imao 15, Tim Hardavej Džunior 13, dok su Kameron Džonson i Džamal Marej, koji je podbacio, ubacili po 10. Entoni Dejvis je dominirao u ekipi Dalasa sa 32 poena i 13 skokova. Rajan Nebhard je stao na 28 poena i 10 skokova, dok je Kuper Fleg ubacio 24, a Klej Tompson 15 poena.

Nagetsi su u ovaj duel ušli oslabljeni – nije bilo Kristijana Brauna i Erona Gordona, a tokom meča povredio se i Džamal Marej, koji je uganuo desni skočni zglob. Ipak, Dalas je ove sezone u velikim problemima, od rezultata do unutrašnjih potresa i haotične atmosfere izazvane potezima Nika Herisona. Denver jednostavno nije smeo da propusti ovakvu priliku.

A počelo je odlično. Nagetsi su u uvodnim minutima imali i +15, ali su potom olako prepustili kontrolu. Dalas se vratio, početkom četvrte deonice i poveo, a onda je usledio ključni deo – Denver je više od pet minuta bio bez poena u poslednjoj četvrtini. Delovalo je kao da igraju potpuno raštimovano, a čak ni Nikola Jokić nije uspeo da ih povuče.

Denver sada ima dan pauze, koji će zapravo provesti na putu. Već 4. decembra igraju protiv Indijane, a potom slede gostovanja Atlanti i Šarlotu. Mini-turneja po Istočnoj obali se time završava, a zatim sledi duel sa Sakramentom u Kaliforniji. Naredni meč kod kuće igraju tek za dve nedelje – protiv Hjustona.

