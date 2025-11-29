Košarka

KRAJ JEDNE ERE! Željko Obradović definitivno odbio da ostane u Partizanu!

Новости онлајн

29. 11. 2025. u 17:13

Željko Obradović je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje, saopštio je klub.

КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ! Жељко Обрадовић дефинитивно одбио да остане у Партизану!

FOTO: M. Vukadinović

Objavu prenosimo u celosti:

 

"Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima. Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-beli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promeni odluku, dosadašnji trener crno-belih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rešenjima. Uprkos nizu konstruktivnih predloga koji su podrazumevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na rečima podrške nije promenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-belih.

Košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou je nemerljiv. Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvek otvorena i Partizan će uvek biti njegova kuća.

Povodom novonastale situacije, zakazana je sednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije.

Vreme i mesto konferencije će predstavnicima medija biti saopšteni naknadno".

(Mozzart sport).

