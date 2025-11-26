RASULO KAKVO SE NE PAMTI! Partizan digao ruke od Evrolige, stigao i dokaz (FOTO)
Nešto ozbiljno ne funkcioniše u Humskoj!
Očigledno je da postoji određeni problem između trenera Partizana Željka Obradovića (65) i njegovih igrača, a najbolja potvrda toga videla se tokom jednog od jučerašnjih tajm-autova na meču protiv Panatinaikosa (91:69).
Naime, meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0. Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.
Kamera je pri rezultatu 82:58 u korist Panatinaikosa snimila utučenog trenera Obradovića na klupi Partizana, a izraz njegovog lica pokazuje svu nemoć crno-belih na ovom meču.
Proslavljeni stručnjak je izgledao digao ruke od svega...
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
MICIĆ TRAGIČAR HAPOELA: Srbin promašio šut za pobedu protiv Reala
25. 11. 2025. u 21:45
DOMINACIJA PETRUŠEVA U POBEDI DUBAIJA: Ekipa iz Emirata nadigrala Pariz
25. 11. 2025. u 20:03
PARTIZAN OPET IZGUBIO U EVROLIGI: Crno-beli se raspali u drugom poluvremenu i doživeli debakl od Panatinaikosa
25. 11. 2025. u 22:01 >> 22:03
ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time
ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.
26. 11. 2025. u 07:40
SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo se privode kraju, a već sada se zna i sastav šešira za predstojeći Mundijal. I, Srbija ima za čime za žali...
25. 11. 2025. u 19:48
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)