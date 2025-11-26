Košarka

RASULO KAKVO SE NE PAMTI! Partizan digao ruke od Evrolige, stigao i dokaz (FOTO)

Новости онлине

26. 11. 2025. u 08:28

Nešto ozbiljno ne funkcioniše u Humskoj!

РАСУЛО КАКВО СЕ НЕ ПАМТИ! Партизан дигао руке од Евролиге, стигао и доказ (ФОТО)

Foto: Printskrin

Očigledno je da postoji određeni problem između trenera Partizana Željka Obradovića (65) i njegovih igrača, a najbolja potvrda toga videla se tokom jednog od jučerašnjih tajm-autova na meču protiv Panatinaikosa (91:69).

Naime, meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0. Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.

Kamera je pri rezultatu 82:58 u korist Panatinaikosa snimila utučenog  trenera  Obradovića na klupi Partizana, a izraz njegovog lica pokazuje svu nemoć crno-belih na ovom meču.

Foto: Printskrin

 

Proslavljeni stručnjak je izgledao digao ruke od svega...

Plasman obezedio Sofascore

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim dželatom tobdžija se ne slažu sa time
Tip fudbal

0 0

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time

ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.

26. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!

SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!