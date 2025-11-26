RASULO KAKVO SE NE PAMTI! Partizan digao ruke od Evrolige, stigao i dokaz (FOTO)

Nešto ozbiljno ne funkcioniše u Humskoj!

Foto: Printskrin

Očigledno je da postoji određeni problem između trenera Partizana Željka Obradovića (65) i njegovih igrača, a najbolja potvrda toga videla se tokom jednog od jučerašnjih tajm-autova na meču protiv Panatinaikosa (91:69).

Naime, meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0. Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.

Kamera je pri rezultatu 82:58 u korist Panatinaikosa snimila utučenog trenera Obradovića na klupi Partizana, a izraz njegovog lica pokazuje svu nemoć crno-belih na ovom meču.

Foto: Printskrin

Proslavljeni stručnjak je izgledao digao ruke od svega...

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

