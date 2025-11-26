PARTIZAN HITNO MORA OVO DA URADI! Legenda kluba otkrila šta treba da se promeni u Humskoj

Aktuelni srpski i regionalni šampion sinoć je poražen od Panatinaikosa u Atini rezultatom 91:69, u utakmici 13. kola Evrolige.

FOTO: Ata images

Crno-beli su tako upisali treći uzastopni neuspeh, nakon kojeg zauzimaju 18. poziciju na tabeli elitnog takmičenja, a da situacija bude gora, nakon večerašnjih utakmica mogli bi da skliznu i na samo dno.

Partizan već duže vreme muči muku sa rezultatima i očigledno je da se nalazi u ozbiljnoj krizi. Sudeći prema poslednjim utakmicama, teško je pronaći razlog za optimizam, jer je jasno da nešto ozbiljno ne funkcioniše unutar tima.

A Nikola Lončar, bivši košarkaš i stručni konsutant na Arena sport na samo jedan način vidi izlazak iz krize.

- Mislim da je poljuljano ekipno samopouzdanje. Neki igrači su igrali, Sterling Braun je bio fenomenalan u prvoj četvrtini, Partizan ju je dobio, međutim od treće četvrtine je sve krenulo loše.Ekipno samopouzdanje je problem nije individualno. To je znak da možda nešto treba da se promeni. Kako se kaže, da se možda udari rukom o sto, da se povuče linija... Možda je i rano za podvlačenje linije, ali šteta je što Partizan dolazi u situaciju da će naredne dve-tri utakmice u decembru već znati koja je njegova budućnost u Evroligi za ovu sezone. Nadam se da će biti pobede, da će biti priključak makar za zonu plej-ina, ali mislim da te stvari koje se ponavljaju nisu dobre, već su veoma loše - kazao je za TV Arena Nikola Lončan.

FOTO: Nebojša Paraušić

Lončar napominje da se greške ponavljaju iz meča u meč.

- Partizan nema igrače koji uđu sa klupe i daju veliki učinak. Bili su sad manje-više na terenu, nije bio Lakić, Karlik ne igra, ali ne može Sterling Braun da ubaci 14 poena u prvoj četvrtini, pa da onda da još dva. Šejk Milton je ponavljao greške kao protiv Olimpijakosa. Partizan je imao 14 asistencija, Slukas 10, PAO 25. Partizan je bio totalno van svega od početka treće četvrtine do kraja utakmice. Stvari se ponavljaju, ponavljamo ono što smo pričali u poslednje tri utakmice. Greške se ponavljaju i sve su gore. Šta je u glavama igrača, šta treba preduzeti? Po meni nešto treba da se promeni.

Lončan smatra da su potrebne promene u rotaciji.

- Ne mislim da se tera ovaj ili onaj, već da se promeni rotacija. Neke taktičke zamisli. Da se promeni pozicija nekih igrača, da bude bolji pristup, da se radi na drugačiji način, imaju 10 dana do naredne utakmice, da dobiju manje slobodnih dana. Neki trener bi rekao - OK ljudi, treba nam rad, fokus, možda će Željko sada dati nekoliko dana da se razbistre glave, to mi ne možemo da znamo. Fali neka iskra.

FOTO: Dubai Basketball

Bivši košarkaš crno-belih pomenuo je i pad u trećoj četvrtini i seriji Panatinaikosa 25:0.

- Serija 25:0, da se 10 minuta ne da koš iz igre. Treba ići duboko unazad da se nađe tim koji je doživeo takve parcijale od 25:0, 22:0, 17:2, pritom sve te utakmice su izgubljene sem Monaka, koji je pobeđen u poslednjim sekundama utakmice. Ovako vruće glave teško je analizirati, možemo da prođemo kroz brojeve... Videli smo od početka da je Partizan ušao fenomenalno, da je bio u fokusu, nije to lako protiv ekipe koja je izvukla od starta najbolju petorku. Ponavljaju se neke priče od prethodnih utakmica, neke negativne stvari. Možemo da izvučemo neke dobre stvari, prvu i deo druge četvrtine, ali nažalost tih 25:0... Ne sećam se da sam gledao utakmicu, možda na juniorskom nivou to možemo da nađemo, ali na evroligaškom... Pamtimo Olimpijakos protiv Makabija 17:1 u zadnjoj četvrtini, bilo ih je, ali opet...

