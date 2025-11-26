OTKRIVENI DETALJI: Evo kako je Nikola Topić saznao da boluje od raka testisa!

SRBIJU je nedavno šokirala vest da se Nikola Topić bori sa opakom bolešću.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, pre nekoliko nedelja generalni menadžer Oklahome Sem Presti otkrio je da Topić ima rak testisa. Srećom, bolest je otkrivena u ranoj fazi, košarkaš je operisan i počeo je sa hemioterapijama, potvrdio je nedavno njegov klub Oklahoma.

Doktor Dragan Gaga Radovanović, koji je u Manili spasao život našem reprezentativcu Boriši Simaniću, otkrio je da su se tokom Topićevog boravka u reprezentaciji ovog leta pojavile naznake da nešto nije u redu.

"Kod mladih ljudi se ti tumori javljaju, kod hormonski aktivnih ljudi, i otkriva se i kod sportista. Kod njega je to otkriveno posle doping-kontrole, tokom leta u Staroj Pazovi. Rađena je kontrola dvanaestorici igrača, među njima je bio i on", započeo je prof. dr Radovanović u podkastu "Miljanov korner".

"Ako je neko pozitivan, dobijete odmah izveštaj, u roku od 72 sata, a tek posle mesec dana dobijete definitivni izveštaj. Nama su poslali da je primećena neka supstanca kod njega u krvi, koja se ne nalazi normalno u telu. Naglašeno je da nije doping i da mora da se ispita", dodao je doktor Radovanović.

Odmah su obavestili igrača, njegove roditelje i klub.

"Usmerili smo ih u kom pravcu bi trebalo da traže tu promenu i onda su izveli dijagnozu i pronašli su promenu. Vidite da su se neka doping kontrola i naša doping agencija angažovale u alarmiranju svega toga. Eto, jedan slučajni nalaz na doping kontroli nas je usmerio, došlo je do dijagnoze u ranoj fazi", kaže Radovanović.

Doktor Gaga Radovanović je veliki optimista u ovom slučaju, uveren je da će se mladi Nikola Topić brzo vratiti na parket.

"To je utvrđeno u ranoj i dobroj fazi, zato ništa nije mogao da primeti. Ubeđen sam da je on već sad izlečen i da će se brzo vratiti. Ima mnogo vrhunskih sportista koji su imali zdravstvene krize, prevazišli su ih bez deficita. Tako će i on uspeti. Biće isti fizički kao i pre povrede kolena, recimo".

"Nekad i sami roditelji pribegavaju onome 'samo da se lupi pečat'. A, možda je doktor lupio pečat na neku veliku nesreću. Pregled nije samo da bi vas neko maltretirao, da bi gubio vreme. Pregled je da bi se zaštitili nečija glava i nečiji život", ističe doktor Gaga Radovanović.

