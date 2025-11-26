Košarka

JOKIĆ ZAPANJIO AMERIČKE TV KOMENTATORE! "Ovo je najbolji potez koji sam video u životu!"

Новости онлине

26. 11. 2025. u 07:00

NBA liga nema nikog sličnog niti išta slično onome što Nikola Jokić izvodi. Svedočanstvo tome su TV komentatori Memfis "grizilija", ekipe koju je Srbin "zavio u crno" nestvarnom asistencijom za pobedu.

ЈОКИЋ ЗАПАЊИО АМЕРИЧКЕ ТВ КОМЕНТАТОРЕ! Ово је најбољи потез који сам видео у животу!

FOTO: Tanjug/AP

Na ulasku u poslednji minut pomenute utakmice, centar Denver nagetsa je dotadašnje vođstvo od sedam razlike uvećao velelepnom asistencijom - okrenuo se oko svoje ose, iznenadno levom rukom bacio loptu iza sebe, o tlo, i proigrao Pejtona Votsona koji je doneo nenadoknadviih +9.

Oduševili su se tome i novinari koji inače prate mečeve ekipe iz Kolorada, a pred vama je i video snimak u kome (u drugom delu) možete čuti kako je sve to izgledalo u televizijskom prenosu uz komentare reportera iz Memfisa:


- Kakvo senzacionalno dodavanje Jokića! Svetski potez! - počeo je jedan od komentatora.

- To je bilo jedno od najboljih dodavanja koje sam ikada video - dodao je drugi.

- Da! Stvarno neverovatno šta je Jokiće uradio!

- Definitivno, jedno od najboljih dodavanja koje sam video u životu! Partneru, ovo je momak od 2,10, vidi mu dodavanje? 

- Neverovatno!

- Iza leđa, levom rukom?! A sve ovo još većim čini podatak da on sve vreme gleda "gore". Čak i ako postoji rival koji ga direktno čuva, on nikada ne gleda suparnika. Uvek gleda "odakle može da dođe sledeći dobar potez?". To je apsolutno fantastično!

- Od toga nema spasa! Pregled igre... kako je sve upakovao, a onda i izveo, da se odbitak nađe baš tamo gde Votson može da dođe u posed lopte... - nisu se ređali hvalospevi TV komentatora.

Jokić je, naravno, i ovoga puta imao tripl-dabl učinak u pobedi Denvera, o čemu su vas "Novosti" izvestile još pre zore.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,6 poena po utakmici, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 62,6%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

 

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary"  jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526  dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:


Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)


Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

Najnovije vesti iz Denver nagetsa!

KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nikola Jokić je pokidao, a onda su Ameri uradili nešto nestvarno

CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo koliko je Jokić morao da plati što je pretukao navijača u Americi

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim dželatom tobdžija se ne slažu sa time
Tip fudbal

0 0

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time

ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.

26. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!

SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!