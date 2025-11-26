JOKIĆ ZAPANJIO AMERIČKE TV KOMENTATORE! "Ovo je najbolji potez koji sam video u životu!"
NBA liga nema nikog sličnog niti išta slično onome što Nikola Jokić izvodi. Svedočanstvo tome su TV komentatori Memfis "grizilija", ekipe koju je Srbin "zavio u crno" nestvarnom asistencijom za pobedu.
Na ulasku u poslednji minut pomenute utakmice, centar Denver nagetsa je dotadašnje vođstvo od sedam razlike uvećao velelepnom asistencijom - okrenuo se oko svoje ose, iznenadno levom rukom bacio loptu iza sebe, o tlo, i proigrao Pejtona Votsona koji je doneo nenadoknadviih +9.
Oduševili su se tome i novinari koji inače prate mečeve ekipe iz Kolorada, a pred vama je i video snimak u kome (u drugom delu) možete čuti kako je sve to izgledalo u televizijskom prenosu uz komentare reportera iz Memfisa:
- Kakvo senzacionalno dodavanje Jokića! Svetski potez! - počeo je jedan od komentatora.
- To je bilo jedno od najboljih dodavanja koje sam ikada video - dodao je drugi.
- Da! Stvarno neverovatno šta je Jokiće uradio!
- Definitivno, jedno od najboljih dodavanja koje sam video u životu! Partneru, ovo je momak od 2,10, vidi mu dodavanje?
- Neverovatno!
- Iza leđa, levom rukom?! A sve ovo još većim čini podatak da on sve vreme gleda "gore". Čak i ako postoji rival koji ga direktno čuva, on nikada ne gleda suparnika. Uvek gleda "odakle može da dođe sledeći dobar potez?". To je apsolutno fantastično!
- Od toga nema spasa! Pregled igre... kako je sve upakovao, a onda i izveo, da se odbitak nađe baš tamo gde Votson može da dođe u posed lopte... - nisu se ređali hvalospevi TV komentatora.
Jokić je, naravno, i ovoga puta imao tripl-dabl učinak u pobedi Denvera, o čemu su vas "Novosti" izvestile još pre zore.
Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!
U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,6 poena po utakmici, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju.
U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 62,6%).
NBA liga - tabela Zapadne konferencije
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3
