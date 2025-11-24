PARTIZAN BEZ TROJICE U ATINI! Crno-beli oslabljeni gostuju Panatinaikosu

Košarkaše Partizana sutra očekuje utakmica protiv Panatinaikosa u "OAKA areni" u okviru 13. kola Evrolige.

Nakon što su na krilima Džabarija Parkera rutinirali SC Derbi, igrači ekipe Željka Obradovića su maltene iz svlačionice krenuli ka aerodromu "Nikola Tesla" odakle su krenuli put Atine. A, tamo su otišli bez trojice igrača i to onih koje smo u poslednje vreme i navikli da gledamo van stroja: Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.

Dvejn Vašington je spreman za meč pošto je preventivno propusto meč u AdmiralBet ABA ligi, dok se na udarac protiv crnogorskog tima požalio Aleksej Pokuševski, ali i on je među putnicima. Naravno, Vanja Marinković je ponovo u stroju kao i Džabari Parker koji je briljirao u nedelju.

- Već smo imali susret u Australiji sa njima pred početak ove sezone. Moramo da damo sve od sebe i da podignemo energiju. Već ih poznajemo, za razliku od ekipa protiv kojih smo ranije igrali, i mislim da će nam to pomoći uoči ove utakmice", rekao je Parker, prenosi klub.

Crno-beli su u prethodnom kolu izgubili od Fenerbahčea u Beogradskoj areni (87:99), a Panatinaikos je pobedio Dubai (103:82). Posle 12 odigranih kola u Evroligi, Partizan ima četiri pobede i osam poraza, a Panatinaikos skor 8/4.

Meč u Atini na programu je sutra od 20.15.

