DERBI PRIPAO OLIMPIJAKOSU: Grčki crveno-beli napravili sjajnu uvertiru pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi
Košarkaši Olimpijakosa slavili su u grčkom derbiju protiv Paok-a 92:81 i tako napravili sjajnu uvertiru pred duel 13. kola Evrolige protiv Crvene zvezde.
Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Sejben Li sa 24 poena i šest asistencija, Saša Vezenkov bio je dvocifren sa 16 poena.
U timu grčkih crno-belih najbolji je bio Kelin Džekson sa 18 poena.
Naredni meč Olimpijakos igra u Beogradu protiv "bratske" Crvene zvezde u okviru 13. kola Evrolige.
