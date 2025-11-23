Košarka

DERBI PRIPAO OLIMPIJAKOSU: Grčki crveno-beli napravili sjajnu uvertiru pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi

Filip Milošević

23. 11. 2025. u 18:20

Košarkaši Olimpijakosa slavili su u grčkom derbiju protiv Paok-a 92:81 i tako napravili sjajnu uvertiru pred duel 13. kola Evrolige protiv Crvene zvezde.

FOTO: Profimedia

Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Sejben Li sa 24 poena i šest asistencija, Saša Vezenkov bio je dvocifren sa 16 poena.

U timu grčkih crno-belih najbolji je bio Kelin Džekson sa 18 poena. 

Naredni meč Olimpijakos igra u Beogradu protiv "bratske" Crvene zvezde u okviru 13. kola Evrolige.

