NOVI OTKAZ TRENERU U EVROLIGI?! Bliži se takav scenario...

23. 11. 2025. u 17:04

Nakon smene Žoana Penjeroje u Barseloni, još jedan klub bi uskoro mogao da ostane bez trenera. U pitanju je "ponos Izraela" tj Makabi, pošto se Oded Kataš nalazi na izlaznim vratima kluba.

FOTO: Profimedia

Kako prenosi Vala, status trenera Kataša je daleko od stabilnog. Štaviše, verovatnoća da će doći do rastanka Makabija i izraelskog trenera je vrlo visoka i do prekida saradnje bi moglo da dođe u bliskoj budućnosti.

“Šta god da se desi, verovatno nema povratka. Odeda obožavaju ovde, ali trenutno je nezdrava situacija za obe strane“, rekao je izvor blizak klubu za pomenuti list.

