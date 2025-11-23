NOVI OTKAZ TRENERU U EVROLIGI?! Bliži se takav scenario...
Nakon smene Žoana Penjeroje u Barseloni, još jedan klub bi uskoro mogao da ostane bez trenera. U pitanju je "ponos Izraela" tj Makabi, pošto se Oded Kataš nalazi na izlaznim vratima kluba.
Kako prenosi Vala, status trenera Kataša je daleko od stabilnog. Štaviše, verovatnoća da će doći do rastanka Makabija i izraelskog trenera je vrlo visoka i do prekida saradnje bi moglo da dođe u bliskoj budućnosti.
“Šta god da se desi, verovatno nema povratka. Odeda obožavaju ovde, ali trenutno je nezdrava situacija za obe strane“, rekao je izvor blizak klubu za pomenuti list.
