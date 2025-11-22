SAIGRAČI U NEVERICI: Jokić Šenguna zalepio na poster, da dobro ste pročitali (VIDEO)
DENVER Nagets i Hjuston Roketsi odigrali dramatičan meč za pamćenje (112:109), a jedan potez Nikole Jokića obeležio je meč.
Nakon Evropskog prvenstva ponovo su se Alperen Šengun i Jokić našli oči u oči, a kao pobednik izašao je Srbin koji je pritom na poster zalepio mladog turskog centra.
Veliku pažnju privukao je sudar dvojice evropskih centara - Nikole Jokića i "bejbi Jokića", odnosno Aleperena Šenguna, a posebno interesantan trenutak dogodio se u trećem kvartalu.
Pri rezultatu 53:51, srpski as je preuzeo loptu na vrhu reketa. Sjajnom fintom je prešao Šenguna i započeo prodor ka košu. I dok je Turčin požurio da ga stigne, Jokić je, nakon fantastičnog driblinga, silovito zakucao loptu preko njega, i njegovog saigrača, ostavivši ih na posteru.
Ovaj potez oduševio je i Nikoline saigrače koji su se hvatali za glavu jer, ruku na srce, Nikola ne zakucava često, a još manje na ovaj način...
Pogledajte potez koji je oduševio ljubitelje košarke širom sveta.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
"DA ME TO VIŠE NISTE PITALI"! Nikola Jokić zagrmeo da ceo svet čuje
20. 11. 2025. u 08:15
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)