SAIGRAČI U NEVERICI: Jokić Šenguna zalepio na poster, da dobro ste pročitali (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 11. 2025. u 08:52

DENVER Nagets i Hjuston Roketsi odigrali dramatičan meč za pamćenje (112:109), a jedan potez Nikole Jokića obeležio je meč.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon Evropskog prvenstva ponovo su se Alperen Šengun i Jokić našli oči u oči, a kao pobednik izašao je Srbin koji je pritom na poster zalepio mladog turskog centra. 

Veliku pažnju privukao je sudar dvojice evropskih centara - Nikole Jokića i "bejbi Jokića", odnosno Aleperena Šenguna, a posebno interesantan trenutak dogodio se u trećem kvartalu.

Pri rezultatu 53:51, srpski as je preuzeo loptu na vrhu reketa. Sjajnom fintom je prešao Šenguna i započeo prodor ka košu. I dok je Turčin požurio da ga stigne, Jokić je, nakon fantastičnog driblinga, silovito zakucao loptu preko njega, i njegovog saigrača, ostavivši ih na posteru. 

Ovaj potez oduševio je i Nikoline saigrače koji su se hvatali za glavu jer, ruku na srce, Nikola ne zakucava često, a još manje na ovaj način... 

Pogledajte potez koji je oduševio ljubitelje košarke širom sveta.

