FULAM IZNAD OČEKIVANJA PROTIV CRVENIH: Šta mogu "kolibari" protiv "plavaca" s kojima tradicionalno nemaju sreće

KLASIK Zapadnog Londona ili derbi Fulama između istoimenog kluba i Čelsija, nije se mnogo igrao od kraja šeszdesetih godina 20. veka pa sve do početka 21. stočeća, ali od tada se rivalstvo obnovilo, iako je razlika u kvalitetu daleko na strani "plavaca".

FOTO: Tanjug/AP

Međusobni skor je 49:9 za Čelsi uz 23 remija, dakle tradicija nimalo ne favorizuje Fulam koji je upisao samo dve pobede u poslednjih 20 godina, jednu 2006 i jednu 2023.

Nešto novija istorija duela kaže da se isplati igrati na 0-2 koji je došao u šest od poslednjih devet susreta.

Čelsi je na prekretnici pošto je konačno dobio novog trenera. Na Stamford bridžu počela je era Lijama Roseniora koji je nekada sa uspehom nosio dres Fulama.

Plavci su u nedelju osvojili vredan bod na gostovanju Mančester sitiju pod vođstvom privremenog trenera Kaluma Makfarlana, posebno ako se uzme u obzir da su bili bez važnih igrača Roberta Sančesa i Mojsesa Kaiseda.

Odlazak Enca Mareske nakon sukoba sa klupskom hijerarhijom bio je veliko iznenađenje, pogotovo jer se dogodio na Novu godinu, a Čelsi je trenutno 17 bodova iza lidera Premijer lige Arsenala, iako su im pre početka sezone pripisivane šampionske ambicije.

Čelsi je dobio samo osam od 20 ligaških utakmica, a i pored remija sa Sitijem, to su sada tek dve pobede u poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima.

Fulam je takođe pružio zapaženu partiju u nedelju, kada je spektakularnim pogotkom Harisona Rida u završnici obezbedio bod protiv Liverpula, nakon što je delovalo da je Kodi Gakpo u 94. minutu doneo pobedu Crvenima.

Izabranici Marka Silve nastavljaju da igraju iznad realnih mogućnosti, uprkos plitkom rosteru i izostancima zbog Afričkog kupa nacija, među kojima su Kalvin Bejsi, Aleks Ivobi i Samjuel Čukvueze. Fulam je sada pet kola bez poraza, a jedine ekipe koje su ih savladale na Krejven kotidžu u poslednjih 12 domaćih utakmica u svim takmičenjima bili su Arsenal, Mančester siti i Kristal palas.

Njihov skor protiv Čelsija svakako nije ohrabrujući, jer su izgubili četiri od poslednjih pet međusobnih duela, ali ni u jednom od tih mečeva plavci nisu došli do ubedljive pobede.

U svakom slučaju, do nedavno bi bilo nezamislivo da samo tri boda dele ova dva gradska rivala na tabeli Premijer lige.

Derbiji između ovih timova često su siromašni golovima, a s obzirom na značaj utakmice, sličan scenario deluje vrlo realno i ovoga puta.

Fulam će verovatno igrati povučeno i nastojati da frustrira rivala, a fudbalerima Čelsi će možda biti potrebno vreme da se prilagode Roseniorovim zahtevima.

Sve ukazuje na tvrd i neizvesan duel, u kojem je manje od 2,5 gola logičan izbor, kao što je često bio slučaj u nedavnim međusobnim susretima.

Ipak, Čelsi je dobio četiri od poslednjih pet duela, pa oni koji igraju tačan rezultat mogu razmotriti i minimalnu pobedu gostiju.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

BONUS VIDEO

Kladioničarske priče Milana Đurice: Kako sam ženi maznuo karticu