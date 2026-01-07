"MORAMO DA BUDEMO BOLJI KAO GRUPA!" Kem Pejn posle novog poraza Partizana u Evroligi
Košarkaši Monaka naneli su novi poraz Partizanu u Evroligi. Tim iz Kneževine je slavio na svom terenu sa 101:84 a nakon meča sumirao je utiske novajlija u redovima "parnog valjka" Kamerun Pejn.
Timski su crno-beli podbacili.
"Oni su šutirali sjajno. Morali smo više da ih pritiskamo, moramo da budemo bolji kao grupa, to je sve. Moramo da pogađamo šuteve, da se pregrupišemo. Imamo još jedan trening pred Barselonu, ali moramo da igramo čvršće i da verujemo u pobedu“, poručio je Pejn u izjavi za TV Arena sport.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Novak Đoković neće da igra za Srbiju
06. 01. 2026. u 08:45
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
04. 01. 2026. u 19:36
"OPROSTITE MI MOJU RUŽNU PROŠLOST"! Vladimir Stojković povlači novi (ne)očekivan potez
06. 01. 2026. u 13:45
JUVE "PLAČE" ZA VLAHOVIĆEM: Srbin baš fali "staroj dami" koja bi se da je on tu borila za titulu!
POSLE propuštene prilike da protiv Lećea upiše novu pobedu za vikend, Juventus će tražiti brz odgovor u utorak veče kada gostuje Sasuolu na "MAPEI stadionu" u okviru 19. kola Serije A (20.45).
06. 01. 2026. u 07:30
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)
Novak Đoković se pobrinuo da najnovije vesti iz tenisa - budu nesvakidašnje.
06. 01. 2026. u 15:38
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)