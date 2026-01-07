"MORAMO DA BUDEMO BOLJI KAO GRUPA!" Kem Pejn posle novog poraza Partizana u Evroligi

Košarkaši Monaka naneli su novi poraz Partizanu u Evroligi. Tim iz Kneževine je slavio na svom terenu sa 101:84 a nakon meča sumirao je utiske novajlija u redovima "parnog valjka" Kamerun Pejn.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Timski su crno-beli podbacili.

"Oni su šutirali sjajno. Morali smo više da ih pritiskamo, moramo da budemo bolji kao grupa, to je sve. Moramo da pogađamo šuteve, da se pregrupišemo. Imamo još jedan trening pred Barselonu, ali moramo da igramo čvršće i da verujemo u pobedu“, poručio je Pejn u izjavi za TV Arena sport.

