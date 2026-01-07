Košarka

"MORAMO DA BUDEMO BOLJI KAO GRUPA!" Kem Pejn posle novog poraza Partizana u Evroligi

Filip Milošević

07. 01. 2026. u 08:09

Košarkaši Monaka naneli su novi poraz Partizanu u Evroligi. Tim iz Kneževine je slavio na svom terenu sa 101:84 a nakon meča sumirao je utiske novajlija u redovima "parnog valjka" Kamerun Pejn.

МОРАМО ДА БУДЕМО БОЉИ КАО ГРУПА! Кем Пејн после новог пораза Партизана у Евролиги

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Timski su crno-beli podbacili.

"Oni su šutirali sjajno. Morali smo više da ih pritiskamo, moramo da budemo bolji kao grupa, to je sve. Moramo da pogađamo šuteve, da se pregrupišemo. Imamo još jedan trening pred Barselonu, ali moramo da igramo čvršće i da verujemo u pobedu“, poručio je Pejn u izjavi za TV Arena sport.

