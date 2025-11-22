"USPELI SMO NA KRAJU..." Nikola Jokić dominirao, pa porukom oduševio (VIDEO)

NIKOLA Jokić je po običaju bio najbolji igrač Denvera, slavili su Nagetsi protiv Hjustona, a Srbin je posle meča izneo svoje prve utiske.

FOTO: Tanjug/AP

Denver je u neizvesnoj završnici uspeo da pobedi jednu od najboljih ekipa na Zapadu, a pobedu je osigurao Jokić sa linije penala.

Samo jedna asistencija mu je nedostajala za tripl-dabl, a odmah nakon meča je izjavio da je očekivao neizvestan duel.

- Znali smo da su jako dobar tim i da nas čeka fizički jako zahtevna utakmica. Imaju zaista mnogo dobrih igrača. Tri puta smo imali dvocifrenu prednost, ali su se oni svaki put vratili. Uspeli smo na kraju da odigramo dobru odbranu u završnici i pogodimo važna bacanja - rekao je Jokić.

"We knew this was going to be a physical game. They're a really good team."



Joker gives credit to the Rockets after a hard-fought @emirates NBA Cup battle 💪 pic.twitter.com/EVHaBLyykW — NBA (@NBA) November 22, 2025

Denver naredni meč igra u noći između subote i nedelje protiv Sakramento kingsa.

