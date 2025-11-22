"USPELI SMO NA KRAJU..." Nikola Jokić dominirao, pa porukom oduševio (VIDEO)
NIKOLA Jokić je po običaju bio najbolji igrač Denvera, slavili su Nagetsi protiv Hjustona, a Srbin je posle meča izneo svoje prve utiske.
Denver je u neizvesnoj završnici uspeo da pobedi jednu od najboljih ekipa na Zapadu, a pobedu je osigurao Jokić sa linije penala.
Samo jedna asistencija mu je nedostajala za tripl-dabl, a odmah nakon meča je izjavio da je očekivao neizvestan duel.
- Znali smo da su jako dobar tim i da nas čeka fizički jako zahtevna utakmica. Imaju zaista mnogo dobrih igrača. Tri puta smo imali dvocifrenu prednost, ali su se oni svaki put vratili. Uspeli smo na kraju da odigramo dobru odbranu u završnici i pogodimo važna bacanja - rekao je Jokić.
Denver naredni meč igra u noći između subote i nedelje protiv Sakramento kingsa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
"DA ME TO VIŠE NISTE PITALI"! Nikola Jokić zagrmeo da ceo svet čuje
20. 11. 2025. u 08:15
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)