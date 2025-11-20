KAO DA JE DECENIJA PROŠLA! Došlo je vreme za povratak - Pol Pogba opet na terenu

ČEKANjU je došao kraj. Verovatno neće biti dobar kao u najboljim danima, ali svakako je lepo što će Pol Pogba ponovo zaigrati fudbal.

FOTO: Profimedia

Iskusni Francuz trebalo bi da bude u timu za utakmicu njegovog Monaka protiv Rena (subota, 19) i tako će se vratiti na teren posle 26 meseci, tačnije 811 dana.

S’il effectue bien son retour ce samedi, Paul Pogba 🇫🇷 n’aura alors pas joué depuis 𝟴𝟭𝟭 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦. 🤯



On espère vivement qu’il revienne au haut niveau… ⌛️⛏️ pic.twitter.com/G3E61bzMwj — Football Actu (@FootActu_2) November 20, 2025

On je poslednju utakmicu odigrao dresu Juventusa je protiv Empolija, 3. septembra 2023. proveo na terenu 23 minuta.

Od tog trenutka, Pogba je prošao kroz svašta - koristio je doping i usledila je suspenzija, vodio je pravne bitke sa rođenim bratom, potom je došla i povreda. Ipak, sve je to sad iza ovog 32-godišnjaka koji je spreman za povratak.

Trener Monaka, Sebastijan Pokonjoli, se nada da konačno može da računa na bivšeg reprezentativca Francuske.

- Rekao sam da ćemo proceniti Pogbine mogućnosti na osnovu onoga što nam donosi na terenu. To ne znači da će igrati zbog empatije. Nadam se da je blizu povratka - rekao je Pokonjoli.

Nema sumnje da Pogba nije spreman za 90 minuta, ali svakako se očekuje da dobije određeno vreme na terenu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“