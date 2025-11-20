KAO DA JE DECENIJA PROŠLA! Došlo je vreme za povratak - Pol Pogba opet na terenu
ČEKANjU je došao kraj. Verovatno neće biti dobar kao u najboljim danima, ali svakako je lepo što će Pol Pogba ponovo zaigrati fudbal.
Iskusni Francuz trebalo bi da bude u timu za utakmicu njegovog Monaka protiv Rena (subota, 19) i tako će se vratiti na teren posle 26 meseci, tačnije 811 dana.
On je poslednju utakmicu odigrao dresu Juventusa je protiv Empolija, 3. septembra 2023. proveo na terenu 23 minuta.
Od tog trenutka, Pogba je prošao kroz svašta - koristio je doping i usledila je suspenzija, vodio je pravne bitke sa rođenim bratom, potom je došla i povreda. Ipak, sve je to sad iza ovog 32-godišnjaka koji je spreman za povratak.
Trener Monaka, Sebastijan Pokonjoli, se nada da konačno može da računa na bivšeg reprezentativca Francuske.
- Rekao sam da ćemo proceniti Pogbine mogućnosti na osnovu onoga što nam donosi na terenu. To ne znači da će igrati zbog empatije. Nadam se da je blizu povratka - rekao je Pokonjoli.
Nema sumnje da Pogba nije spreman za 90 minuta, ali svakako se očekuje da dobije određeno vreme na terenu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
20. 11. 2025. u 13:02
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
19. 11. 2025. u 19:55
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)