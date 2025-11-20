Košarka

KAO DA JE DECENIJA PROŠLA! Došlo je vreme za povratak - Pol Pogba opet na terenu

Časlav Vuković

20. 11. 2025. u 17:06

ČEKANjU je došao kraj. Verovatno neće biti dobar kao u najboljim danima, ali svakako je lepo što će Pol Pogba ponovo zaigrati fudbal.

КАО ДА ЈЕ ДЕЦЕНИЈА ПРОШЛА! Дошло је време за повратак - Пол Погба опет на терену

FOTO: Profimedia

Iskusni Francuz trebalo bi da bude u timu za utakmicu njegovog Monaka protiv Rena (subota, 19) i tako će se vratiti na teren posle 26 meseci, tačnije 811 dana.

On je poslednju utakmicu odigrao dresu Juventusa je protiv Empolija, 3. septembra 2023. proveo na terenu 23 minuta.

Od tog trenutka, Pogba je prošao kroz svašta - koristio je doping i usledila je suspenzija, vodio je pravne bitke sa rođenim bratom, potom je došla i povreda. Ipak, sve je to sad iza ovog 32-godišnjaka koji je spreman za povratak.

Trener Monaka, Sebastijan Pokonjoli, se nada da konačno može da računa na bivšeg reprezentativca Francuske.

- Rekao sam da ćemo proceniti Pogbine mogućnosti na osnovu onoga što nam donosi na terenu. To ne znači da će igrati zbog empatije. Nadam se da je blizu povratka - rekao je Pokonjoli.

Nema sumnje da Pogba nije spreman za 90 minuta, ali svakako se očekuje da dobije određeno vreme na terenu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!