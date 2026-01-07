Fudbal

ZUBAIRU NAPUŠTA PARTIZAN?! Fudbaler crno-belih karijeru nastavlja u Turskoj

Filip Milošević

07. 01. 2026. u 09:25

Kako saznaje Mozzart Sport, potpredsednik crno-belih za sportska pitanja Predrag Mijatović je dogovorio odlazak Ibrahima Zubairua u Tursku na šestomesečnu pozajmicu, ali sa opcijom otkupa na leto.

FOTO: FK Partizan

Dogovor izgleda ovako: Zubairu će karijeru nastaviti u drugoligašu Čorumu, crno-belima će za tu pozajmicu pripasti 200.000 evra, ali ako ovaj klub, koji se bori za promociju u Superligu Turske, uspe da se domogne elite na leto, dogovoren je i obavezni otkup za 2.300.000 evra. Drugi uslov da se ta klauzula aktivira je da fudbaler iz Gane odigra 50 odsto utakmica do kraja sezone.

