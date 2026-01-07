KONAČNO LEPE VESTI ZA "GROBARE"! FK Partizan uspeo da proda "zaboravljenog" igrača za milionsku cifru

Dobar posao uprave Partizana u zimskom prelaznom roku. Naime, crno-beli su uspeli da prodaju zaboravljenog fudbalera Peruanca Žoaoa Grimalda i to za 1.300.000 evra Sparti iz Praga, prenosi Maksbet sport.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Nije to jedini benefit crno-belih od ovog transfera. "Parni valjak" je uspeo da ubedi Čehe i da crno-belima pripadne 15 odsto od narednog transfera.

Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ništa. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.

