KONAČNO LEPE VESTI ZA "GROBARE"! FK Partizan uspeo da proda "zaboravljenog" igrača za milionsku cifru
Dobar posao uprave Partizana u zimskom prelaznom roku. Naime, crno-beli su uspeli da prodaju zaboravljenog fudbalera Peruanca Žoaoa Grimalda i to za 1.300.000 evra Sparti iz Praga, prenosi Maksbet sport.
Nije to jedini benefit crno-belih od ovog transfera. "Parni valjak" je uspeo da ubedi Čehe i da crno-belima pripadne 15 odsto od narednog transfera.
Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ništa. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.
