Svet

HAOS U FRANCUSKOJ: Sneg i led poremetili saobraćaj, otkazano 140 letova (VIDEO)

Танјуг

07. 01. 2026. u 09:23

SNEŽNE padavine i led u Francuskoj prouzrokovali su masovne saobraćajne zastoje, obustavu autobuskih linija i otkazivanje oko 140 letova na pariskim aerodromima.

ХАОС У ФРАНЦУСКОЈ: Снег и лед пореметили саобраћај, отказано 140 летова (ВИДЕО)

Foto: Goran Čvorović

Prema meteorološkoj službi "La Chaine Meteo", najteže padavine očekuju se u severnoj Francuskoj, Pariskom basenu i Centralnom masivu, sa prosečnim nagomilavanjem od tri do šest centimetara tokom tri do četiri sata, preneo je "Figaro".

Saobraćajne gužve u regionu dostigle su jutros 535 kilometara, dok su vozovi kasnili i neki su otkazani zbog snega na prugama. Na pariskim aerodromima Šarl de Gol i Orli otkazano je oko 100, odnosno 40 letova. Ministar saobraćaja Filip Tabaro upozorio je putnike na mogućnost ledene kiše i pozvao na oprez širom zemlje.

Autobuska mreža RATP-a u regionu Il de Frans postepeno je obustavljena zbog bezbednosnih razloga. Javno preduzeće i regionalni organ zadužen za organizaciju i koordinaciju javnog saobraćaja IDFM saopštio je da se autobusi vraćaju u depoe i pozvao je putnike da prate informacije. U pripremi za snežne padavine, opštine su rano jutros rasporedile rasipače soli, dok su lokalni radnici radili na čišćenju puteva kako bi se smanjile posledice oluje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUROVI PLAN S KOJIM JE ODRASTAO Sin kubanskih roditelja godinama je sanjao da vlada iz senke, sada je stavio Venecuelu pod svoju šapu
Svet

0 0

SUROVI PLAN S KOJIM JE ODRASTAO Sin kubanskih roditelja godinama je sanjao da vlada iz senke, sada je stavio Venecuelu pod svoju šapu

Dok su američke specijalne snage u petak uveče izvodile noćnu raciju kako bi zarobile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, predsednik SAD Donald Tramp je posmatrao kako se akcija odvija sa svog imanja na Floridi u Mar-a-Lagu. Među onima koji su bili uz njega bio je Marko Rubio, njegov verdržavni sekretar i savetnik za nacionalnu bezbednost.

07. 01. 2026. u 08:58

AMERIKANACI BI RADIJE DA GA ZAPLENE NEGO DA GA POTOPE: Da li je Tramp poslao specijalce koji su oteli Madura na ruski brod Bela 1?
Svet

0 1

AMERIKANACI BI RADIJE DA GA ZAPLENE NEGO DA GA POTOPE: Da li je Tramp poslao specijalce koji su oteli Madura na ruski brod Bela 1?

KRETANjE američkih vojnih aviona kroz Ujedinjeno Kraljevstvo ove nedelje u skladu je sa pripremama za pomorsku operaciju presretanja usmerenu na tanker sa naftom povezan sa Venecuelom, prema analizi otvorenih izvora, dok Vašington preduzima mere za pooštravanje sprovođenja zakona nakon hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

07. 01. 2026. u 08:28

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJAN BEJL OŽENIO SRPKINJU: Zbog nje promenio veru, fizički se sukobio sa majkom i sestrom

KRISTIJAN BEJL OŽENIO SRPKINjU: Zbog nje promenio veru, fizički se sukobio sa majkom i sestrom