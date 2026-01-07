HAOS U FRANCUSKOJ: Sneg i led poremetili saobraćaj, otkazano 140 letova (VIDEO)
SNEŽNE padavine i led u Francuskoj prouzrokovali su masovne saobraćajne zastoje, obustavu autobuskih linija i otkazivanje oko 140 letova na pariskim aerodromima.
Prema meteorološkoj službi "La Chaine Meteo", najteže padavine očekuju se u severnoj Francuskoj, Pariskom basenu i Centralnom masivu, sa prosečnim nagomilavanjem od tri do šest centimetara tokom tri do četiri sata, preneo je "Figaro".
Saobraćajne gužve u regionu dostigle su jutros 535 kilometara, dok su vozovi kasnili i neki su otkazani zbog snega na prugama. Na pariskim aerodromima Šarl de Gol i Orli otkazano je oko 100, odnosno 40 letova. Ministar saobraćaja Filip Tabaro upozorio je putnike na mogućnost ledene kiše i pozvao na oprez širom zemlje.
Autobuska mreža RATP-a u regionu Il de Frans postepeno je obustavljena zbog bezbednosnih razloga. Javno preduzeće i regionalni organ zadužen za organizaciju i koordinaciju javnog saobraćaja IDFM saopštio je da se autobusi vraćaju u depoe i pozvao je putnike da prate informacije. U pripremi za snežne padavine, opštine su rano jutros rasporedile rasipače soli, dok su lokalni radnici radili na čišćenju puteva kako bi se smanjile posledice oluje.
