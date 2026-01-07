Društvo

MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI: NOVOSTI vam žele srećan Božić

В.Н.

07. 01. 2026. u 00:00

SVIM pravoslavnim vernicima koji slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista, po julijanskom kalendaru, redakcija "Večernjih novosti" čestita najradosniji hrišćanski praznik i želimo da ga provedu u miru, zdravlju i veselju.

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ: НОВОСТИ вам желе срећан Божић

Foto: Profimedia

Božić je najradosniji hrišćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa, a sleduje nakon Badnjeg dana i Badnje večeri. U većem delu sveta proslavlja se po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, dok vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju Božić 7. januara. Ovaj praznik je širom sveta poznat i kao porodični praznik sreće.

Na Božić hrišćani tradicionalno idu na bogosluženja. Pravoslavni vernici idu na jutrenje i liturgiju, pričešćuju se, a potom dolaze u tople domove, gde je spremljena bogata trpeza.

Tog dana porodično praznuju u svojim kućama sa polaznikom (položajnikom) - izabranim gostom (uobičajeno je da je to muško kršteno dete).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UPOZORENJE RHMZ NA BOŽIĆ: Ledeni talas stiže u Srbiju
Društvo

0 2

UPOZORENJE RHMZ NA BOŽIĆ: Ledeni talas stiže u Srbiju

U Srbiji je već danima izuzetno hladno, a prava zima pokazala je svoju snagu 4. januara, kada je sneg okovao gotovo celu zemlju. Nakon snega usledio je novi problem – ledena kiša koja je padala tokom cele noći na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je sinoć dramatično upozorenje da zbog ove vremenske pojave može doći do problema u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom.

07. 01. 2026. u 09:38

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJAN BEJL OŽENIO SRPKINJU: Zbog nje promenio veru, fizički se sukobio sa majkom i sestrom

KRISTIJAN BEJL OŽENIO SRPKINjU: Zbog nje promenio veru, fizički se sukobio sa majkom i sestrom