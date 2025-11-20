AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Zbog ovoga ceo svet obožava Nikolu Jokića (VIDEO)
NIKOLA Jokić je najbolji košarkaš današnjice i tu nema dileme.
Srbin je i u noći između srede i četvrtka po srednjeevropskom vremenu pokazao da za njega nema granica. Momak iz Sombora je upisao deveti tripl dabl u sezoni, a Denver 11. pobedu ovog puta protiv Nju Orleansa - 125:118.
Srpski as je za 34 minuta ubacio 28 poena, uz 11 skokova, 12 asistencija. Bio je ovo treći u nizu tripl-dabl Srbina, a 173. u karijeri. Jokić je bio sjajno raspoložen protiv Nju Orelansa, pa je bilo dodavanja za TV špice. Tako je u jednom momentu potezom iza leđa uposlio Votsona, a njemu nije bilo teško da poentira. Košarkaš Pelikansa nije bio svestan šta se desilo.
Američki komentator je ostao u transu, a baš je ovo potez zbog koga ceo svet obožava Nikolu Jokića.
