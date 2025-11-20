PA, DA LI JE OVO REALNO? Brutalni Nikola Jokić novim tripl-dablom doveo košarkaški svet do ludila (VIDEO)

NE postoji više naslov i epitet koji se nije koristio uz ime i prezime Nikola Jokić. Srbin iz noći u noć prelazi igricu u Americi, tamo gde je košarka i više od života.

FOTO: Tanjug/AP

A njegov Denver briljira, pa je tako poslednja žrtva bio Nju Orleans - 125:118 uz fenomenalnu partiju Srbina.

Nikola Jokić je došao do devetog tripl-dabl ove sezone, a protiv Pelikansa je imao 28 poena,11 skokova, 12 asistencija, ali i devet izgubljenih lopti.

Nagetsi su posle serije od sedam pobeda protiv Sakramenta (130:124), Majamija (122:112), Golden Stejta (129:104), Indijanae (117:100), Kingese i na njihovom terenu (122:108), Klipersa (130:116) i Minesote (123:112) u prošlom meču poraženi od Čikaga (130:127). Ali, vratili su na pobednički put protiv ekipa koja šest utakmica ne zna za pobedu.

Pored Srbina raspoložen je bio Pejton Votson koji je bio u startnoj petorci umesto Erona Gordona. Odigrao je nestvaran meč sa 32 poena, a uhvatio je i 12 lopti. Džamal Marej je imao 16 poena, po 14 su dali Kem Džonson i Jonas Valančijunas, a 12 je ubacio Brus Braun.

Kog Nju Orleansa najefikasniji je bio Derik Kvin sa 30 poena, 23 je dao Trej Marfi, Džeremaja Firs je doprineo sa 16, dok je Zajon Vilijamson ubacio 14 poena uz šest skokova.

Što se tiče samog meča. Krajem prvog kvartala Pelikansi su imali plus devet poena prednsoti. Ali, ubrzo su Nagetsi postavili stvari na svoje mesto.

Već tokom treće četvrtine Nagetsi su imali plus 17, dok su u poslednju deonicu imali prednost od 97:83. Malo je u finišu pala koncentracija, ali je ekipa iz Kolorada ipak bez drame privela meč kraju. Denver je meč završio sa fenomenalnim procentom šuta za dva od 67 odsto.

Nagesti su ovim trijumfom došli do učinka od 11-3 i osamostalili se na drugom mestu Zapadne konferencije.