NIKOLA JOKIĆ OPČINIO AMERIKU! Naterao NBA da ponavlja "Srbin je najbolji! Srbin je najbolji!" (VIDEO)

Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu.

FOTO: Tanjug/AP

Drugi put ove sezone, i to drugu nedelju zaredom a čak 19. u karijeri, Jokić je kao košarkaš Denver nagetsa proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Denvera su prošle nedelje ostvarili tri pobede na tri meča u NBA ligi.

Jokić je prosečno beležio 39 poena, 13 skokova i osam asistencija po utakmici.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige proglašen je košarkaš Atlante Džejlen Džonson. On je imao prosek od 24 poena, 12 skokova i 9,3 asistencije po meču. Košarkaši Atlante su prošle nedelje zabeležili četiri pobede na četiri utakmice.



Nikola Jokić - statistika je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 28,7 poena po utakmici, 13 skoka i 10,9 asistencije.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a peti je po realizaciji šuta iz igre (čak 67,2%).

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)



Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3

Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2

Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30

Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4

Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2

Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30

Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

Najnovije vesti iz Denver nagetsa! I ON SE POKLONIO SRBINU! Kakve reči Dirka Novickog o Nikoli Jokiću

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

