I ON SE POKLONIO SRBINU! Kakve reči Dirka Novickog o Nikoli Jokiću

NEMA čoveka koji ne voli košarku a da ostane ravnodušan na partije Nikole Jokića.

FOTO: FIBA.Basketball

I bivša NBA zvezda Dirk Novicki se poklonio Srbinu koga je proglasio za najboljeg igrača današnjice.

- On je neverovatan. S obzirom na nedostatak atleticizma, mora se reći da je možda, verovatno, najbolji igrač na svetu. Njegov nivo veštine je van ovog sveta. Način na koji čita igru, njegov košarkaški IQ... To je jednostavno neverovatno. A toliko je veliki i fizički nadmoćan u odnosu na manje igrače...", rekao je 47-godišnji Novicki, za "Haymaker Network".

Foto AP

- Mene ste uvek mogli da čuvate sa manjim igračima. Imao sam problema da se izborim na postu, ali on je toliko veliki da ga ne možete čuvati sa nižim igračima. To je jednostavno nemoguće. A uz to je i sjajan skakač. Protiv visokih igrača, on ih izvuče napolje. Može da igra leđima, može da izvuče protivnike, da igra pik-en-rol. Sada ima i šut za tri poena. Ali ono što me impresionira je kako čita igru, pasovi su mu na potpuno drugom nivou. Oduvek sam bio njegov fan, naravno, zbog načina na koji igra", dodao je Novicki.

Tokom 12 utakmica tekuće regularne sezone, 30-godišnji srpski centar ostvaruje prosek od 28,7 poena, 13 skokova, 10,9 asistencija, 1,8 ukradenih lopti i 0,8 blokada, uz čak sedam tripl-dabl učinaka.

