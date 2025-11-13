ŠPANAC OPET SUDI PARTIZANU: Kada im je sudio poslednji put crno-beli su izgubili
Evroliga je odredila arbitre za meč 11. kola Evrolige između francuskog Asvela i srpskog predstavnika - Partizana.
Za glavnog arbitra meča Asvel - Partizan određen je Španac Migel Anhel Peres, dok su pomoćnici Italijan Gvido Đovaneti i Izraelac Noam Gordon.
Anhel Peres je ove sezone jednom već sudio meč Partizana i to protiv Pariza u Beogradskoj areni kada su crno-beli ubedljivo poraženi.
