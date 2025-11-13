Košarka

ŠPANAC OPET SUDI PARTIZANU: Kada im je sudio poslednji put crno-beli su izgubili

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 18:30

Evroliga je odredila arbitre za meč 11. kola Evrolige između francuskog Asvela i srpskog predstavnika - Partizana.

ШПАНАЦ ОПЕТ СУДИ ПАРТИЗАНУ: Када им је судио последњи пут црно-бели су изгубили

FOTO: Dubai Basketball

Za glavnog arbitra meča Asvel - Partizan određen je Španac Migel Anhel Peres, dok su pomoćnici Italijan Gvido Đovaneti i Izraelac Noam Gordon.

Anhel Peres je ove sezone jednom već sudio meč Partizana i to protiv Pariza u Beogradskoj areni kada su crno-beli ubedljivo poraženi.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija