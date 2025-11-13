"BIĆE POSEBAN TRENUTAK ZA MENE..." Nemanja Nedović pred meč Crvena zvezda - Monako
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju od 20 časova Monako, a košarkaš gostujuće ekipe Nemanja Nedović izneo je očekivanja pred duel protiv bivšeg tima.
Podsetili su na njegova dva mandata, a posebno su istakli Nemanjinu trojku protiv Partizana u prvom evroligaškom večitom derbiju.
"Iako mu je omiljena hala Pionir, Arena ima posebno mesto u njegovom srcu , gde je doživeo nezaboravne trenutke - među njima i onaj čuveni šut za tri poena u poslednjoj sekundi protiv večitog rivala Partizana, kojim je doneo pobedu u beogradskom derbiju. „Trooojkaaaa!“ — kako se to uzvikivalo na srpskom, šut koji je i dalje svež u sećanju navijača Crvene zvezde", piše na sajtu Monaka.
Pred sam meč se oglasio i Nedović.
„Igrati protiv Crvene zvezde svakako će biti poseban trenutak za mene. Veoma je posebno vratiti se u halu gde je sve počelo za mene, u mom gradu. Pokušaću da se fokusiram na utakmicu, kao što znam da umem. Ključ će biti da ostanemo koncentrisani na sebe i na našu igru, da zanemarimo sve ostalo - atmosferu, tribine... Moramo da se fokusiramo na sprovođenje našeg plana igre, što nije lako u tako bučnoj i vreloj atmosferi. Crvena zvezda je ekipa koja je povratila samopouzdanje sa Sašom Obradovićem. Znamo šta nas čeka", rekao je Nemanja Nedović.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
13. 11. 2025. u 12:04
VANREDNO SAOPŠTENjE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti
13. 11. 2025. u 13:40
SRAMOTA KAKVA SE NE PAMTI! Evo šta su Englezi uradili Srbima pred meč na Vembliju
13. 11. 2025. u 11:20
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Evo šta je Nikola Jokić rekao nakon ubačenih 55 poena
13. 11. 2025. u 14:42
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)