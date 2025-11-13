"BIĆE POSEBAN TRENUTAK ZA MENE..." Nemanja Nedović pred meč Crvena zvezda - Monako

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju od 20 časova Monako, a košarkaš gostujuće ekipe Nemanja Nedović izneo je očekivanja pred duel protiv bivšeg tima.

Foto: Profimedia

Podsetili su na njegova dva mandata, a posebno su istakli Nemanjinu trojku protiv Partizana u prvom evroligaškom večitom derbiju.

"Iako mu je omiljena hala Pionir, Arena ima posebno mesto u njegovom srcu , gde je doživeo nezaboravne trenutke - među njima i onaj čuveni šut za tri poena u poslednjoj sekundi protiv večitog rivala Partizana, kojim je doneo pobedu u beogradskom derbiju. „Trooojkaaaa!“ — kako se to uzvikivalo na srpskom, šut koji je i dalje svež u sećanju navijača Crvene zvezde", piše na sajtu Monaka.

Pred sam meč se oglasio i Nedović.

„Igrati protiv Crvene zvezde svakako će biti poseban trenutak za mene. Veoma je posebno vratiti se u halu gde je sve počelo za mene, u mom gradu. Pokušaću da se fokusiram na utakmicu, kao što znam da umem. Ključ će biti da ostanemo koncentrisani na sebe i na našu igru, da zanemarimo sve ostalo - atmosferu, tribine... Moramo da se fokusiramo na sprovođenje našeg plana igre, što nije lako u tako bučnoj i vreloj atmosferi. Crvena zvezda je ekipa koja je povratila samopouzdanje sa Sašom Obradovićem. Znamo šta nas čeka", rekao je Nemanja Nedović.

