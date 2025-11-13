Košarka

NIKOLA JOKIĆ JE KOŠARKAŠKI BOG! Srbin uradio nešto što nikad niko nije

Новости онлине

13. 11. 2025. u 08:20

Još jedna nestvarna noć Nikole Jokića!

НИКОЛА ЈОКИЋ ЈЕ КОШАРКАШКИ БОГ! Србин урадио нешто што никад нико није

Foto AP

Centar Denver Nagetsa postao je prvi igrač u istoriji NBA koji je za samo dva dana ubacio više od 90 poena, uz nestvarnih 80 odsto šuta iz igre!

Jokić je to ostvario u dve uzastopne utakmice — najpre protiv Sakramenta, gde je postigao 35 poena uz 16/19 šut, a zatim protiv Los Anđeles Klipersa, gde je eksplodirao sa 55 poena uz 18/23 iz igre.

Time je srpski centar ušao u istoriju kao jedini igrač koji je uspeo da u tako kratkom vremenskom periodu kombinuje toliku efikasnost i broj poena, što samo potvrđuje njegovu neverovatnu formu i status jednog od najvećih majstora košarke danas.

Takođe, protiv Klipersa je uspeo da postavi tri rekorda kada je u pitanju NBA liga, ali istovremeno i da skine kletvu i "prokletstvo pedesetice" kada je u pitanju Denver.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija