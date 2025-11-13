NIKOLA JOKIĆ JE KOŠARKAŠKI BOG! Srbin uradio nešto što nikad niko nije

Još jedna nestvarna noć Nikole Jokića!

Foto AP

Centar Denver Nagetsa postao je prvi igrač u istoriji NBA koji je za samo dva dana ubacio više od 90 poena, uz nestvarnih 80 odsto šuta iz igre!

Jokić je to ostvario u dve uzastopne utakmice — najpre protiv Sakramenta, gde je postigao 35 poena uz 16/19 šut, a zatim protiv Los Anđeles Klipersa, gde je eksplodirao sa 55 poena uz 18/23 iz igre.

Time je srpski centar ušao u istoriju kao jedini igrač koji je uspeo da u tako kratkom vremenskom periodu kombinuje toliku efikasnost i broj poena, što samo potvrđuje njegovu neverovatnu formu i status jednog od najvećih majstora košarke danas.

Takođe, protiv Klipersa je uspeo da postavi tri rekorda kada je u pitanju NBA liga, ali istovremeno i da skine kletvu i "prokletstvo pedesetice" kada je u pitanju Denver.

