I OVO SE DESILO! Lebron DŽejms u razvojnoj ligi!

Lebron Džejms napravio je još jedan korak ka povratku na teren – legendarni as Los Anđeles Lejkersa pridružio se razvojnom timu kluba Saut Beju, prenosi američki NBA insajder Šams Čaranija.
Na taj način, 39-godišnji veteran moći će da povrati osećaj za igru u kontrolisanim uslovima pre nego što ponovo zaigra u najjačoj ligi sveta.
