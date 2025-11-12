Košarka

I OVO SE DESILO! Lebron DŽejms u razvojnoj ligi!

Filip Milošević

12. 11. 2025. u 20:15

Lebron Džejms napravio je još jedan korak ka povratku na teren – legendarni as Los Anđeles Lejkersa pridružio se razvojnom timu kluba Saut Beju, prenosi američki NBA insajder Šams Čaranija.

Foto: Profimedia

Na taj način, 39-godišnji veteran moći će da povrati osećaj za igru u kontrolisanim uslovima pre nego što ponovo zaigra u najjačoj ligi sveta.

