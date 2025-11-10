OVO JE KOPKALO SVE "GROBARE": Otkriveno zašto Aleksej Pokuševski ne igra mnogo za Partizan, iako je zdrav!

Prilično je zanimljivo u KK Partizan ovih dana, a najnovije vesti iz crno-belog tabora tiču se i zdravstvenog stanja pred meč sa Monakom u Evroligi, ali i određenih kadrovskih pitanja.

To je otkrio trener košarkaša Partizana Željko Obradović, koji je obraćanje počeo isticanjem da Monako ima kvalitetan tim i naveo da su pobede najbolji lek za izlazak iz krize.

Košarkaši Partizana će, podsetimo, u utorakod 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Monako u 10. kolu Evrolige.



Za "crno-bele" na ovoj utakmici neće igrati Karlik Džons, Vanja Marinković, Arijan Lakić i Mario Nakić.

"Monako je tim izuzetnog kvaliteta, koji igra godinama zajedno, uz Danijela Tajsa su doveli i peticu iz Pariza, Kevarijusa Hejsa koji je prisutan u odbrani. Angažovali su i Nikolu Mirotića. Snaga te ekipe je u spoljnim igračima, naravno, sa Majkom Džejmsom, koji ima izvanrednu sezonu, sa 19 poena u proseku i mnogo asistencija. Najbitnije je da te kreatore njihove zaustavimo i da igramo odbranu od pika kao što smo igrali u Pireju većim delom. Radi se o dobroj napadačkoj ekipi, ali sa odbrambenim reakcijama sa specijalcima, koji pomažu timu na taj način", rekao je Obradović na konferenciji za medije.





"Najbolje za tim su pobede. Igrali smo odlično protiv Barselone, protiv Dubaija vrlo loše, a protiv Olimpijakosa zaista veliki deo utakmice veoma dobro. Sezona je takva da nemamo ni vremena da tugujemo ili da se radujemo. Ponašamo se kako se ponašamo pred svaku sledeću utakmicu. Analizirali smo pre svega poslednju četvrtinu protiv Olimpijakosa. Važno je da su sve te odluke na kraju meča, koje su se ispostavile da nisu dobre, pravili igrači kod kojih je morala da bude lopta. To su ljudi koji kreiraju, Dvejn Vašington, Sterling Braun i Šejk Milton. Eventualno visoki ako mislimo da imamo prednost pod košem. Tu nema zamerki. Videli su sebe, posle utakmice odmah su dolazili da razgovaraju sa mnom. Naravno da im je žao, svesni su da je bila velika šansa da pobedimo u Pireju. Najbolji lek za situaciju u kojoj se nalazimo da se igra dobro, ali da se pobedi", dodao je trener Partizana.



On je govorio i o novim igračima Brunu Fernandu i Niku Kalatesu.



"Uvek je problem kad igrač dođe usred sezone. Kalatesova adaptacija je u nekoj meri lakša, jer mene poznaje i ja njega. On razume, ima košarkašku inteligenciju. I sa njim dosta razgovaram. Ako dođe u toku sezone, a mora da igra preko 30 minuta odmah, jasno vam je koliko je teška situacija. Milton je takođe novi, a imao je nesreću da mesec dana ne bude u timu zbog povrede. Izuzetno inteligentan igrač, u njega imam maksimalno poverenje. Što se tiče Fernanda, problem je što ga koristim na dve različite pozicije, četiri i pet. Onda nije lako da se zapamte svi detalji. Pokušavam da pojednostavim igru kad je on na terenu, što se tiče napada. Odbrana je lakša, mada i tu ima u pojedinim trenucima reakcija koje nisu dogovorene. Njihova želja i odnos prema treningu je dobra", rekao je trener Partizana.



Evroliga je takva da nema mnogo vremena da se radi, naveo je Obradović.

"Posle izuzetno napornog puta iz Dubaija, igračima sam pustio celu utakmicu, da vide kako smo izgledali. I onda sam ih odveo na trening, bilo je povuci, potegni da li da se trenira. Ubedio sam ih nam je potrebno 20 minuta da se trenira kako bi sutra ujutru bilo bolje. Pristali su i to je dalo rezultat, odrazilo se na igru protiv Olimpijakosa. Nažalost, nemamo vremena. Stalno je tako. Ja sam za to da igračima dam dan odmora, ali ako je potrebno da se to preskoči, probaću i tako da radim", izjavio je Obradović. Vanja Marinković na defanzivnom zadatku / FOTO: N. Skenderija



Košarkaši Partizana Vanja Marinković i Džabari Parker su propustili meč protiv Olimpijakosa.







On je prokomentarisao ovosezonski učinak Džabarija Parkera.



"Postoje stručnjaci, ljudi zaista sposobni da objasne nešto. Tehnološka era i društvene mreže - pogubno je za svakog čoveka. Zamislite onda igrače koji su stalno prisutni tamo. Mene to ne zanima, neko će reći da sam starog kova. Kad bih se time bavio, imalo bi strašno negativan uticaj na moj posao. Ja informacije pronalazim na druge načine. Šta se piše po društvenim mrežama i sajtovima niti mogu, niti želim da utičem. U ovoj eri imate one koji će reći sve najbolje i one koji će reći sve najgore o Parkeru. A ja mogu da kažem da je on jedan od igrača koji apsolutno na treningu radi tako da daje sve od sebe. Da li je do sada mogao da igra bolje i pomogne više timu - mislim da da. Ali, tu je, trenira i to je preduslov za svakoga", rekao je Obradović.



Trener Partizana je odgovorio na pitanje zašto Aleksej Pokuševski ne dobija minute na poslednjim utakmicama.



"Ne postoji nijedna druga odluka osim one koja je uvek najvažnija, da ja isključivo vodim računa o interesu tima. Moja procena, moja odgovornost. On igra dobro, ponaša se na treninzima dobro. Nikakav problem", zaključio je Obradović. Aleksej Pokuševsku / FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović





