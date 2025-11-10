ZVANIČNO! Ife Lundberg novo pojačanje Makabija iz Tel Aviva

Danski košarkaš Ife Lundberg potpisao je ugovor sa Makabijem, saopštio je danas klub iz Tel Aviva.

FOTO: M. Vukadinović

Lundberg (30) je pre dva dana raskinuo saradnju sa Partizanom, a bio je član "crno-belih" od juna 2024. godine. On ove sezone nije odigrao nijedan meč za beogradski klub.

Danski košarkaš je prošle sezone za Partizan u Evroligi prosečno beležio 7,9 poena i tri asistencije po utakmici. Lundberg je pre beogradskog kluba igrao za Virtus, Feniks, CSKA, Zjelonu Goru, Tenerife, Manresu, Horsens, Herlev i Falkon.

Košarkaši Makabija se nalaze na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Evrolige sa dve pobede i sedam poraza.