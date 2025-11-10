ZVANIČNO! Ife Lundberg novo pojačanje Makabija iz Tel Aviva
Danski košarkaš Ife Lundberg potpisao je ugovor sa Makabijem, saopštio je danas klub iz Tel Aviva.
Lundberg (30) je pre dva dana raskinuo saradnju sa Partizanom, a bio je član "crno-belih" od juna 2024. godine. On ove sezone nije odigrao nijedan meč za beogradski klub.
Danski košarkaš je prošle sezone za Partizan u Evroligi prosečno beležio 7,9 poena i tri asistencije po utakmici. Lundberg je pre beogradskog kluba igrao za Virtus, Feniks, CSKA, Zjelonu Goru, Tenerife, Manresu, Horsens, Herlev i Falkon.
Košarkaši Makabija se nalaze na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Evrolige sa dve pobede i sedam poraza.
