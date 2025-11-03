DEBAKL PARTIZANA! Kakav poraz crno-belih košarkaša!

Duel dosad neporaženih timova u ABA ligi, KK Dubai i KK Partizan, samo donekle je opravdao očekivanja jer - em brojni asovi nisu igrali u njemu, em je jedna velika serija domaćih otklonila svaku neizvesnost kome će pripasti dva boda: na kraju je rezultat glasio 82:70, a domaćin je imao i 22 poena prednosti pred završnicu u kojoj su gosti ublažili težak poraz.

FOTO: Dubai Basketball

Prvi put od 9. oktobra kada je povredio skočni zglob, Šejk Milton je zaigrao za crno-bele, a bile su tu i novajlije, centar Bruno Fernando i iskusni Nik Kalates. Nije, međutim, bilo Duejna Vašigtona ni Karlika Džonsa, dok je Dubaiju nedostajalo čak sedam košarkaša. Među njima su bili i reprezentativac Srbije Aleksa Avramović, koji se polako vraća trenažnom procesu, ali ni Džanas Musa i Davis Bertans koje muče kolena...

Ipak, i pored brojnih zvezda košarke koje su odsustvovale, oni majstori igre pod obručima koji jesu bili na parketu u Dubaiju ovog ponedeljka - nisu razočarali u prvih 25 minuta igre. Potom je na parketu odjednom "postojao" samo jedan tim.

Isprva su grčke majstorije oduševljavale "grobare" (Kalates je "otvorio" meč trojkom, pa "krađom", pa asistencijom iza leđa), no nije prošlo dugo a ekipa Jurice Golemca je najavila da će ovo biti istinska "rezultatska klackalica".

Igralo se, naime, u naletima - čas su jedni "vezivali" nekoliko izuzetnih realizacija, čas oni drugi dobrom odbranom sebi otvarali put ka poentiranju. Taman bi se Milton razigrao, ili dvaput pogodio Fernando, a domaćini bi odgovorili još bolje. Ili, u drugoj deonici šansu dobije Džabari Parker, kog Željko Obradović iz discplinskih razloga nije puštao na teren protiv Barselone, i taman se on razigra, a Dubai napravi seriju od 7:0 uz prilično čudno dosuđenu nesportsku grešku Kalatesu. Do velikog predaha viđene su tri velike serije - 0:8 u korist crno-belih uz dve Parkerove trojke, pa 6:0 Golemčeve ekipe, a onda 0:5 u režiji Sterlinga Brauna...

I, činilo se da domaća ekipa polako gubi dah kada je Milton u 26. minutu doneo Partizanu 48:52, ali...

Desilo se upravo suprotno.

Kondić, Prepelič i Petrušev poveli su veliki juriš Dubaija, Bejkon se priključio sa četiri uzastopna penala i dve trojke, pa je Partizan naprasno bio u ogromnom zaostatku, 66:55, na kraju treće deonice, usled pomenute serije od 18:3.

Tek kada su kola krenula nizbrdo, Obradović je u vatru poslao i Pokuševskog, ali... bilo je prekasno za sve.

"Ručna kočnica" kao da nije radila na toj nizbrdici, a kako je odmicala četvrta četvrtine, semafor je pokazivao sve veću razliku, pa i 74:57 na 7:26 do kraja, uz odlične partije Koste Kondića i Filipa Petruešva. Shvativši da u ovom meču samo čudo može da spase njegovu ekipu, a mislima okrenut ka petku i evroligaškom duelu sa Olimpijakosom, trener Partizana je prvi put na parket pustio i Miku Murinena, ali ni on nije uspeo da značajnije promeni dešavanja na parketu.

Uostalom, sa sedam uzastopnih promašaja na kraju trećeg perioda, a tri izgubljene lopte na "prelazu" iz pretposlednje u poslednju četvrtinu (i samo šest poena u njenih prvih sedam minuta), crno-bela slika iz Dubaija i nije mogla da bude lepša.

Statistika, Dubai - Partizan ABA liga, 5. kolo

Dubai - Partizan 82:70 (18:19, 23:24, 25:12, 16:15)

Dubai - Dvorana: Koka-kola arena; gledalaca: 2621; Sudije: Hordov, Nedović, Porobić

Dubai: Dangubić 2, Bejkon 16p, 4sk, 3as, 3iz, Abas 2, Prepelič 5p, 5sk, Elis 3, Kondić 14p, 3sk, 3as, Šanli 9, Armstrong nije igrao, Rajt 6p, 4as, Petrušev 18p, 6sk, 2uk, 1as, 3iz, Anđušić nije igrao, Kamenjaš 7p, 9sk

Partizan: Milton 8p, 3sk, 2as, 2iz, Murinen 3sk, 1uk, Osetkovski 2, Marinković 5, Pokuševski 4p, 2sk, 2as, Braun 9p, 3sk, 3as, 2iz, Bonga 8p, 4sk, 1as, 1iz, Lakić 3, Parker 10p, 3sk, 1iz, Fernando 9p, 3sk, 1as, 1bl, Kalates 8p, 8as, 2uk, 3iz, T. Džons 4p, 2sk, 1uk, 2iz

