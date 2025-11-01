SRUŠIO PARTIZAN, PA DOBIO NAGRADU: On je MVP kola Evrolige

Košarkaš Barselone Tornike Šengelija najkorisniji je igrač (MVP) osmog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: N. Skenderija

Šengelija je u pobedi Barselone protiv Partizana rezultatom 78:76 za 30 minuta zabeležio 24 poena, pet skokova i pet asistencija, uz šut iz igre 6/8.

On je imao indeks korisnosti 42 i tako deveti put osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Partizana Tajrik Džons imao je indeks korisnosti 29, pošto je upisao 15 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Mateo Spanjolo iz Baskonije ostvario je indeks 28.

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer zabeležio je 26 indeksnih poena, dok je Nikola Milutinov iz Olimpijakosa imao 25.

