ŠOK U VITORIJI! Hrvat napustio Baskoniju pred meč u Beogradu

Košarkaši Baskonije dodatno su oslabljeni pred utakmicu sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

FOTO: FIBA.Basketball

Neće igrati Luka Šamanić, došlo je do raskida iz privatnih razloga.

- Košarkaš Luka Šamanić neće više biti deo ekipe Baskonije nakon što je postignut obostrani dogovor o raskidu ugovora iz ličnih razloga. Klub mu se zahvaljuje na posvećenosti i profesionalnosti tokom boravka u Vitoriji i želi mu puno uspeha u budućem ličnom i profesionalnom životu - napisao je tim iz Baskonije.

Inače, Luka Šamanić je ime koje se godinama provlači kroz razgovore o velikim košarkaškim potencijalima sa ovih prostora. Rođen 9. januara 2000. godine u Zagrebu, ovaj talentovani krilni centar visok 208 cm prošao je zanimljiv razvojni put — od mlađih kategorija KK Zagreba, preko prestižne škole Barselone, sve do NBA lige i povratka u Evropu. Ipak, njegova karijera do sada je bila više priča o potencijalu nego o ostvarenju.

FOTO: Profimedia

Na NBA draftu 2019. godine, Šamanića kao 19. pika u prvoj rundi bira San Antonio Spurs, jedna od organizacija poznatih po razvoju internacionalnih talenata. Ipak, saradnja nije donela očekivani rezultat. U dresu Spursa uglavnom je nastupao u razvojnoj G-ligi, a šansu u prvom timu dobijao je povremeno. Nakon dve sezone, usledili su kratki boravci u drugim NBA franšizama i razvojnim timovima, među kojima je i period u sistemu Utah Jazza. Usled nedostatka kontinuiteta i prostora za razvoj, odlučuje se na povratak u Evropu.

Početkom 2024. godine, Luka Šamanić potpisuje ugovor sa španskom Baskonijom, članom Evrolige i jednim od najorganizovanijih klubova u Španiji. Međutim, i taj angažman kratko je trajao.

