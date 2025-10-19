OTKRIVEN "PAKLENI" PLAN! Majami se sprema da "ukrade" Nikolu Jokića Denveru
NIKOLA Jokić je jedan od najboljih igrača planete, te nema sumnje da bi mnogi klubovi rado želeli da ga vide u svojim redovima. Jedan od njih je i Majami.
Tim trenera Erika Spolstre trenutno je 15. po budžetu u NBA ligi, sa samo 73.000.000 potrošenih miliona za sezonu 2027/28, a upravo tada ističe ugovor Jokiću.
Pomenuti Spolstra i Pet Rajli koji predvode Majami već nekoliko sezona u svojim redovima imaju Nikolu Jovića, a novi selektor SAD redovno gleda mečeve Srbije kako bi podržao svog igrača, te nije strano da se radi o posvećenom stručnjaku koji gaji poštovanje ka Srbima.
Iako je Jokić naglasio da planira da celu karijeru provede u Denveru za dve godine će biti slobodan igrač i Majami kako javlja "Kortsajd baz" planira da sve uradi kako bi ga ubedio da nastavi karijeru na Floridi i donese još jednu titulu Majamiju.
Plan je da do tada tim bude napunjen mladim igračima koji će se razvijati, kako bi Jokić bio ubeđen da ima dovoljno dobru bazu za budućnost i ekipu u kojoj bi mogao da dominira godinama.
Majami ima veliki broj mladih košarkaša od kojih se mnogo očekuje to su Kelel Ver je rođen 2004, Nikola Jović 2003. godine. Kedžad Džonson, Majron Gardner, Vladislav Goldin, Pele Larson, Haime Žakez su 2001. a Tajler Hiro je rođen 2000. godine.
Preko 30 godina imaju samo Endrju VIgins, Teri Rožir, Norman Pauel i Alek Burks.
Prvi korak koji je napravljen kako bi se ubedio Jokić da 2027. godine pređe u Majami desio se nedavno kada je Nikoli Joviću ponuđen novi ugovor. On će ove godine zaraditi 4.500.000 dolara, a od sledeće već prosečno više od 15.000.000 po sezoni. Takođe Kelel Ver, Haime Žakez i Kasparas Jakučionis kao i Dru Smit su potpisali dugogodišnje ugovore, kao i prva zvezda tima Bem Adebajo.
