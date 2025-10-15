Košarka

DA LI JE ON REŠENJE ZA PARTIZAN? Crno-beli pronašli centra i to kakvog!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2025. u 19:36

GOVORI se dugo da Partizanu treba centar. Teško je pronaći idealno rešenje zbog trenutnog tržišta, a jedno zanimljivo ime pojavilo se kao moguće rešenje.

ДА ЛИ ЈЕ ОН РЕШЕЊЕ ЗА ПАРТИЗАН? Црно-бели пронашли центра и то каквог!

FOTO: N. Skenderija

Reč je o Rolandsu Šmitsu koji bi uskoro mogao da promeni klub. 

Letonski košarkaš koji nastupa za Efes se nalazi na veoma izlaznim vratima u Turskoj, što prenosi i Mateo Andreani, pa istanbulski klub razmatra šta će da uradi s njim. Jedno od rešenja je upravo i da pronađu nekog da preuzme isti. 

Isti izvor navodi i da je nekolicina klubova iz Evrolige i zainteresovana za njega, dok bi tu mogao svoju šansu da traži i Partizan, koji je već jednom hteo ovog igrača. Ipak, tada je Šmits odbio Partizan, i to zbog pecanja.

To se odigralo na leto 2023. godine, kada je Šmits igrao za Žalgiris i nije želeo da napusti Litvaniju. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu