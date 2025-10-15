DA LI JE ON REŠENJE ZA PARTIZAN? Crno-beli pronašli centra i to kakvog!
GOVORI se dugo da Partizanu treba centar. Teško je pronaći idealno rešenje zbog trenutnog tržišta, a jedno zanimljivo ime pojavilo se kao moguće rešenje.
Reč je o Rolandsu Šmitsu koji bi uskoro mogao da promeni klub.
Letonski košarkaš koji nastupa za Efes se nalazi na veoma izlaznim vratima u Turskoj, što prenosi i Mateo Andreani, pa istanbulski klub razmatra šta će da uradi s njim. Jedno od rešenja je upravo i da pronađu nekog da preuzme isti.
Isti izvor navodi i da je nekolicina klubova iz Evrolige i zainteresovana za njega, dok bi tu mogao svoju šansu da traži i Partizan, koji je već jednom hteo ovog igrača. Ipak, tada je Šmits odbio Partizan, i to zbog pecanja.
To se odigralo na leto 2023. godine, kada je Šmits igrao za Žalgiris i nije želeo da napusti Litvaniju.
