DA LI JE ON REŠENJE ZA PARTIZAN? Crno-beli pronašli centra i to kakvog!

GOVORI se dugo da Partizanu treba centar. Teško je pronaći idealno rešenje zbog trenutnog tržišta, a jedno zanimljivo ime pojavilo se kao moguće rešenje.

FOTO: N. Skenderija

Reč je o Rolandsu Šmitsu koji bi uskoro mogao da promeni klub.

Letonski košarkaš koji nastupa za Efes se nalazi na veoma izlaznim vratima u Turskoj, što prenosi i Mateo Andreani, pa istanbulski klub razmatra šta će da uradi s njim. Jedno od rešenja je upravo i da pronađu nekog da preuzme isti.

Isti izvor navodi i da je nekolicina klubova iz Evrolige i zainteresovana za njega, dok bi tu mogao svoju šansu da traži i Partizan, koji je već jednom hteo ovog igrača. Ipak, tada je Šmits odbio Partizan, i to zbog pecanja.

To se odigralo na leto 2023. godine, kada je Šmits igrao za Žalgiris i nije želeo da napusti Litvaniju.

