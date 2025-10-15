KOŠARKAŠI Partizana gostovaće Real Madridu u Evroligi, a meč možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

REAL MADRID - PARTIZAN (druga četvrtina) 32:16 (24:12)

13' Samo Osetkovski je tu da igra u ovim trenucima. Pogodio je dvojku sa poludistance - 32:16.

12' Izašao je Tavares, a da rešeta krenuo Lajls. Pogodio je i za dva - 29:14. Debituje u Evroligi Mika Murinen koji je uprkos tome što je rovit dobio priliku. Iskoristio je Lajls priliku protiv Sterlinga Brauna, poentirao uz faul, bio je precizan - 32:14. Pogodio je osam poena za svega dva minuta.

11' Nije dobro, pogađa trojku i Lajls - 27:12. Ne preuzimaju crno-beli dobro, rivalu ostavljaju previše prostora, što igrači u belim dresovima koriste. Pod košem kraljeva Osetkovski je fauliran, siguran je bio na oba penala za 27:17

KRAJ PRVE ČETVRTINE 24:12

10' Neće lopta u koš Reala, a na drugoj strani i Fernando pogađa - 24:12, to je rezultat kojim je završena prva deonica.

9' Konačno je Partizan imao dobar napad i rešenje pod košem rivala, upisao se u strelce Sterling Braun - 19:10. Prija Džabariju Španija, poentirao je, kaznio je previše ostavljenog prostora Serhio Ljulj koji je pogodio tri - 22:12

8' Još jednom Tavares, nema Partizan rešenja za njega - 17:8. Nije se tu zaustavio domaćin, poentirao i Fakundo Kampaco, a Željko Obradović tražio je minut odmora.

7' Iznudio je Tajrik Džons dva penala, bio je polovičan, prvi poeni za crno-bele nakon četiri minuta. Još jednom Tavares uspešan na drugoj strani - 15:6. Kontra rukom nakon toga pogađa Bonga za 15:8

6' Otvoren šut za tri promašio je Karlik, dosta loša selekcija šuta u prvoj deonici crno-belih, a upravo to je skrenuo pažnju Željko Obradović svojim igračima.

5' Pogađa dva penala sada Gabrijel Dek, ne promašuje Real, sigurne ruke španskog tima - 13:5. Konačno promašaj domaćina, promašio je Dek trojku.

4' Tavares još jednom. Real bez promašaja u uvodnim minutima iz igre - 9:5. Upisao se i Felis za Real, odlično igra Feliz takođe i odbranu na Karliku Džonsu koji promašuje pod košem rivala.

3' Valter Tavares je ispred Tajrika Džonsa ubacio poene. Vratio je Džabari Parker na drugoj strani. - 7:5

2' Gabrijel Dek pogodio je za dva, potom i Okeke ubacuje trojku - 5:0. Isak Bonga je odmah u narednom napadu vratio trojku.

UOČI MEČA

Na mestu gde je pre dve godine Partizan ispustio šansu za odlazak na Fajnal-for, Partizan će se vratiti u ligaškom delu nove sezone. .

Posle uvodnog poraza od Dubaija u Evroligi, usledila su četiri trijumfa i to nad Olimpijom Milano i Efsom, a u ABA ligi protiv Krke i Splita.

Bilo je oscilacija na tim susretima i Partizan je protivnicima dozvoljavao da se vrate u meč iako je u svim utakmicama vodio sa dvocifrenom razlikom u nekom trenutku meča.

Moraće mnogo čvršću i agresivniju odbranu da prikaže beogradskim tim, jer u Madridu bez toga nema čemu da se nada. Uprkos velikom potencijalu i raskošu u napadu, defanziva će biti ključ pobede.

Skariolo doveo nove igrače - ključ pobede Partizana odbrana

Biće zanimljivo videti kako će se Željko Obradović sa jednim centrom, Tajrikom Džonsom suprotstaviti kraljevskom klubu koji na toj poziciji ima Valtera Tavaresa, Bruna Fernanda, Usmana Garubu i Čumu Okekea.

Jedno od rešenja mogla bi biti niža petorka Partizana, štaviše tako bi i moralo da bude, kao nekada kada je Obradović koristio Smailagića na poziciji centra protiv Reala. Uz to, Mika Murinen mogao bi da bude iks-faktor u nižoj postavci igrača.

Madriđane je ovog leta preuzeo Serđo Skariolo zamenivši Ćusa Matea koji je postao novi selektor Španije. Skariolo je napravio dosta izmena u sastavu, tj. najviše u prethodnih nekoliko godina.

U odnosu na prethodnu sezonu Madrid su napustili Ksavijer Retan-Mejz (Bajern Minhen), Džanan Musa (Dubai), dok je Serž Ibaka i dalje član kluba, ali nije registrovan za Evroligu.

Skariolo je doveo Tea Maledona, Treja Lajlsa, Davida Kramera, Gabrijela Proćidu i Čumu Okekea. Time je ojačao svaku od linija na terenu.

Madriđani su u prvoj rundi neočekivano izgubili od Virtusa u Bolonji, ali su potom savladali Olimpijakos i Asvel kod kuće, a meč sa crno-belima će im biti treći uzastopni na domaćem terenu u Evropi.

Ipak, ne dočekuju ga baš u dobrom raspoloženju, jer su za vikend pretrpeli poraz od Baskonije u Enedsa ligi.

Real je Olimpijakos i Asvel spustio ispod 80 poena, pa će Partizan osim angažovane odbrane morati da bude precizan u ofanzivi kako bi mogao da slavi protiv kraljevskog kluba.

Međusobni susret - sedam vezanih pobeda Reala

Madriđani su dobili poslednjih sedam susreta između ova dva kluba, a ukupno od 19 mečeva slavili su u 14 navrata.

Već sada antologijska je plej-of serija u sezoni 2022/2023, kada je Partizan vodio sa 2:0 u pobedama, ali nije uspeo da skine krunu kralju i plasira se na Fajnal-for. Real je preokrenuo na 3:2 i na kraju osvonio titulu te sezone.

Poslednji meč u Madridu odigrali su u oktobru 2024 i španski klub je slavio sa 93:86.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja