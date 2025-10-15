TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Crvena zvezda dovodi ultra pojačanje
KOŠARŠAKI zemljotres!
Američki košarkaš Markus Hauard postaće novi igrač Crvene zvezde, javlja Srbija Danas.
Hauard je prethodne tri sezone proveo u dresu Baskonije i profilisao se kao jedan od najboljih napadača u Evroligi.
On će tako opet igrati sa Kodi Miler Mekintajerom i Čimom Monekeom sa kojima je činio sjajan trio, naročito pre dve sezone kada je Baskonija izborila plasman u plej-of gde ih je eliminisao Real Madrid.
Sjajni plejmejker prosečno beleži 15.4 poena u Evroligi.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
